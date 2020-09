Recorriendo…..

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM).- A dos meses para que inicie el proceso electoral estatal y tres el federal 2020 -2021 para la renovación de los congresos local y federal, pareciera que septiembre será el mes para que comience la cuenta regresiva en el interior de cada partido, que por cierto, crecerán en número.

En lo que toca al Séptimo Distrito, actualmente en manos del Partido del Trabajo y la legisladora santiaguera Karen Fernanda Pérez Herrera, el ex alcalde priista Albino Ponce Barrón ya levantó la mano, sin que se descarten otros aspirantes tricolores, por ejemplo el mismo Sergio Favela Rodríguez, actual dirigente tricolor.

Enfrente, en Acción Nacional, el ex dirigente municipal José Ángel García Barraza ha venido trabajado en proyectos partidistas, sociales, culturales y educativos, no de ahora, sino desde hace tiempo, al seno del partido albiazul, no solo en el municipio pinolero sino también en otros, pertenecientes al distrito.

El Secretario de Agricultura Joel Corral Alcántar, también de SP, también trabaja en favor del proyecto que le permita representar al PAN en este distrito local, un hecho que conocen en la dirigencia estatal y también en las filas del partido en el poder municipal.

En este contexto, interesante la declaración que hace el pastor estatal tricolor Luis Enrique Benítez Ojeda, en el sentido de que el PRI está dispuesto a hacer equipo por Durango, lo que en entrelíneas pudiera ser el mensaje de la alianza con Acción Nacional, para enfrentar al gran favorito AMLO / Morena.

Entre las diversas acciones que pudieran realizarse para definir favorito están las encuestas bien enfocadas y hechas, para definir quién puede garantizar mejor el triunfo, recordando que los votos van de abajo para arriba y no al revés, conocer quien está mejor posicionado entre el electorado.

Ahora bien, en Acción Nacional de Santiago Papasquiaro hay dos corrientes, más allá del peso específico que pudiera generar el alcalde César Rivas Nevárez, una situación que no deberá pasar por alto la dirigente Verónica Pérez, en la búsqueda de llegar con un partido fortalecido al proceso electoral, que tendrá su jornada electoral el domingo seis de junio del 2021.

Hace poco más de dos años, la coalición PT/ MORENA logró poco menos de once mil quinientos votos, más de mil por arriba de la alianza PAN/ PRD / MC y dos mil más que el tricolor.

De entonces a la fecha, los servidores de la nación no han dejado de trabajar y es de pensarse que como gobierno federal, quien sea candidato petista morenista comenzará como favorito, no descartándose que la diputada Karen busque reelegirse. A esperar para comentar.

Al que madruga Dios lo ayuda y en este contexto, los aspirantes más que madrugar, no han dormido, trabajando en el proyecto 2021.