Recorriendo...

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM).- El alcalde Tepehuanes Eder Gutiérrez y su ayuntamiento salieron rechinando de limpio con la cuenta pública, a diferencia del resto de alcaldes y alcaldesa de la región sierra y norte del Estado, que no fueron aprobadas.

Ni Canatlán, Nuevo Ideal, Santiago Papasquiaro, Guanaceví, San Juan del Río, Rodeo, El Oro y San Dimas tuvieron aprobación al ser observadas, llamando la atención Canatlán, El Oro, Nuevo Ideal y Guanaceví, al ser gobiernos con presidente reelecto.

A diferencia de éstos, los que entraron en septiembre del año pasado tienen el beneficio de la duda, porque l o las irregularidades encontradas pudieran ser en el lapso enero – agosto del año pasado, como presuntamente sucedió en Santiago Papasquiaro, repito, presuntamente, en lo que toca a una obra proyectada por el sistema del agua.

Por cierto, en Canatlán el tema del Sistema de Aguas de Canatlán (SIAC) es el que tiene las irregularidades que fueron observadas, un espacio descentralizado que tiene su junta de gobierno que al parecer eso y la carabina de Ambrosio es la misma, porque hay muchas irregularidades, como se observa, como botón de muestra, en el fraccionamiento Los Manzanos.

Si presuntamente la empresa “Baluarte” realizó la rehabilitación en el sistema de alcantarillado y dejó suelto el adoquín, al no compactar, no se entiende por qué no hacen valer la garantía existente, que se entiende, debe estar ahí, a menos que, como se dice, es una obra realizada por familiares de la presidente municipal.

A propósito de obras mal hechas, vecinos de ciudad Canatlán se preguntan cuando será rehabilitada el área verde, que fue abierta en zanjas en algunos puntos, cuando el desbordamiento del río La Sauceda, a mediados de septiembre pasado.

Que entonces fue necesario, correctísimo, pero ahora se requiere que dicha acción sea reparada y así, ese paso siga siendo sitio para caminar o transitar en bicicleta.

Se llama Rigoberto Quiñonez Samaniego, es diputado repetidor, presidente de la mesa directiva y Secretario de la Junta de gobierno y coordinación política.

Petista de convicción, a sus treinta y un años lleva muy buena trayectoria política. Habrá que seguirle su quehacer……

En Santiago Papasquiaro, el ex dirigente panista José Ángel García Barraza hizo pública su aspiración a contender en el Séptimo Distrito local, algo que visto de afuera, se mira muy difícil, presuntamente porque quienes mandan y deciden ya lo hicieron por Joel Corral Alcántar, flamante Secretario de Agricultura en el Estado.

Por cierto, a la hora de mencionarse nombres en el PAN como posibles candidatos nomás no aparecen mujeres, solo varones, entre ellos Castrellón, Rivas Loaiza, Corral, Gurrola Romero, Galaviz Martínez.

En Santiago Papasquiaro habrá que seguirle la pista a Carrera Silva Alma, quien ha estado en posiciones complicadas donde su partido la ha puesto a competir. Ahora pudiera darse la oportunidad de competir para ganar.

A propósito de mujeres, en Tepehuanes ya prepara su toma de protesta Marisela Corral López, garbanzo de a libra de esa organización machista como lo es la Confederación Nacional Campesina.

Marisela es la única mujer en el Estado de Durango en encabezar un comité municipal Campesino y conste que son más de cuarenta.