Recorriendo...

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM). - El alcalde Adrián Noel Chaparro Gándara estuvo presente en Canatlán, platicando con priístas manzaneros en lo que sin duda es la preparación de un posible proyecto distrital 06 y con ello, buscar venganza a la derrota sufrida en el 2018, cuando fue suplente de Rosauro Meza Sifuentes.

El municipio que gobierna, Pueblo Nuevo, es la cabecera distrital y junto con San Dimas y Canatlán conforma el Sexto Distrito, actualmente encabezado por la canatlense Cinthya Leticia Martell Nevárez, del Partido del Trabajo.

Se mencionaban como posibles aspirantes priístas al actual alcalde y también a Felipe Coria, quien tiene lo suyo en lo que respecta a capital político.

Con un proceso electoral en marcha y en donde recién terminó la fecha límite para que los partidos políticos den a conocer al Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana el procedimiento aplicable para la selección interna de los candidatos a cargo de elección popular, los actores políticos ya están muy movidos en su respectivo proyecto personal.

Para que la cuña apriete, dice conocido refrán y no es nada extraño si el contendiente por Acción Nacional fuera Alejandro Gurrola Romero, presidente municipal de San Dimas, con experiencia de haber sido presidente municipal en el trienio 2004 -2007 portando los colores del Revolucionario Institucional, donde tiene muchos amigos.

A como se presentan las condiciones políticas actuales y más allá de las alianzas o arreglos que pudieran darse entre PAN y PRI, pareciera que el empresario sandimense lleva ventaja, recordando que la blanquiazul gobierna dos de tres municipios del Distrito y además es gobierno estatal.

Lo que también se observa desde afuera es que, salvo el Partido del Trabajo, a través de la legisladora Cinthya, se mira poco probable que el PAN o el PRI de Canatlán pudieran postular candidato al Distrito, a menos que le ofrecieran la oportunidad a la presidente Dora González Tremillo, que bien merece una oportunidad como pluri, su trayectoria le da para eso.

De darse acuerdos entre blanquiazules y priístas para enfrentar a Morena, que tanto en Pueblo Nuevo como en San Dimas tiene su capital político fuerte, Alejandro pudiera llevar mano, si es que la alianza busca consolidar una victoria, de acuerdo a conocedores de aquella serrana región. Pero bueno, en política no hay nada escrito.

El referente último en cuanto a votación recibida es del proceso electoral 2018, cuando la coalición PT / Morena, encabezada por la actual legisladora Cinthya Martell logró 10, 776 sufragios, seguida de la coalición PAN / PRD/ PMC con 9, 494 sufragios y en tercer sitio el PRI, con 7, 787 votos.

Claro que no son los mismos tiempos ni circunstancia y si bien es cierto AMLO no tiene el mismo índice de popularidad que en el año 2018, también es cierto que ahora no tienen el mismo poder económico que tenía entonces, ahora es mucho mayor.

Lo cierto es que esto apenas inicia y por lo pronto, Adrián Chaparro ya comenzó a darse sus paseaditas por Canatlán.

