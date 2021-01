Recorriendo...

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM).- Qué sucederá si Pedro Silerio García no alcanza candidatura a diputación ?

El Revolucionario Institucional es un partido formado por sectores y organizaciones, de las cuales, hasta el 2018 se pensaba que la CNC era el pilar más fuerte que tenía, al aglomerar a la gente del campo, un peso que no lo hicieron ver tal ni Maribel Aguilera ni José Luis Rocha Medina, entonces candidatos al 03 Distrito Electoral Federal y al 08 distrito local, respectivamente.

El hecho de que el 2018 haya perdido el mero mero del cenecismo en el Estado, Carlos Matuk López de Nava y también el entonces diputado local Maximiliano Silerio Díaz, hijo del ex dirigente nacional cenecista Maximiliano Silerio Esparza, mostró el mensaje de que la CNC distaba mucho de ser lo que fue.

Ni más ni menos el mismo bajón que resintió toda la estructura tricolor, llámese CNOP, CTM y el sinfín de organizaciones que tiene.

La coalición Va por México o comiéndose el orgullo, como pudiera mencionarse a la integración de Acción Nacional y Revolucionario Institucional, refleja el grado de inseguridad que tuvieron al enfrentar por sí mismos a la fuerza política que tiene Andrés Manuel López Obrador.

Claro que a nadie debe extrañar estos amarres que hacen las instituciones partidarias en busca de no perder el poder y fortuna que les representa ser gobierno, recordando alianzas como la de Acción Nacional con el Partido del Trabajo o la misma del PAN con el Partido de la Revolución Democrática.

Regresando a la pregunta de qué sucedería si PeSiGa no es candidato, a pesar de ser el dirigente cenecista estatal.

En el caso del político conetense, el mejor camino sería salir de la dirigencia de una institución venida a menos que ni su propio Partido privilegió, a menos que decidiera vegetar por el tiempo que le falta por concluir su gestión.

Ahora bien, ¿Qué sucedería a la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos si renuncia su presidente? Creo que la respuesta pudiera ser que no sucedería absolutamente algo, solamente el buscar reemplazarlo con los diversos tiradores que sin duda con gusto acudirían a despachar a la oficina principal.

Pero, además, se dejaría el mal precedente y mensaje a las dirigencias cenecistas municipales de que pueden estar en el riesgo de trabajar en la coordinación de un sector que al final pudiera no representarles un beneficio, una posición en el cabildo.

Se recuerda que la situación que pudiera sucederle a PSG no sería algo nuevo, como por ejemplo recordar con lo sucedido con Antonio Zapata Adame en Canatlán, que siendo dirigente cenecista no pudo alcanzare la regiduría, que le dieron a Timoteo Estrada Martínez o mejor ejemplo, lo que le hicieron a Javier Reyes Solís, que siendo el presidente del comité municipal del PRI en Canatlán no le tocó ni suplencia de regidos.

Esa es la política, sus tiempos y sus formas y se recuerda aquello de que en política no hay sorpresas, sino sorprendidos.