Recorriendo....

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM). - A un mes y medio para que inicie el registro de candidatos en el proceso electoral distrital local 2020 -2021, pareciera que los partidos Movimiento Ciudadano y Verde Ecologista de México no han dado mucha señal de vida sobre sus respectivos proyectos.

El partido naranja, concesionado a Óscar García Barrón, no registró alianza con algún otro partido y aunque se mencionaba que podría hacer alianza de facto, poco se ha sabido en los municipios de la región sobre actividad alguna, lo que resulta extraño, tomando en cuenta que los tiempos ya están a la vuelta de la esquina.

Se conoce que el Profesor Óscar realiza un trabajo de hormiga, levantando los cimientos de un proyecto que, conociendo los resultados que OGB ha logrado, deberá empezar a dar resultados en la renovación de ayuntamientos 2022.

Por lo pronto se desconoce si personajes que el titular de MC en el Estado ayudó a cristalizar, como son la presidente ocampense Coquis García y el edil sanjuanero Jaime Escajeda Martínez, pagarán la moneda y apoyarán a quien sus respectivos tiempos los convirtió en presidentes municipales.

“ La gratitud es el arte de atraer cosas buenas” y “ Quien no agradece por poco no agradecerá por mucho”, dice conocidas reflexiones y en ese sentido, a esperar que respuestas tendrá en su momento el ex diputado federal.

En lo que se refiere al partido del tucán, el PVEM, en el proceso electoral distrital local en marca pareció faltó a su principal atributo, que es el de hacer alianzas con los partidos Movimiento de Regeneración Nacional y Partido del Trabajo, con los que no llegó a un acuerdo.

Hace un par de semanas, su líder estatal Gerardo Villarreal Solís dejó abierta la posibilidad de que la canatlense Ángela Rojas Rivera sea quien encabece la propuesta por el Sexto Distrito, lo cual, a decir por la propia regidora, no le ha sido ni comunicado ni tampoco insinuado, lo cual resulta extraño del congresista victorense, quien es un conocedor de los tiempos

Falta un mes y medio para que inicie la solicitud o el registro de candidatos (22 al 29 de marzo), que no es mucho tiempo y de ahí la extrañeza de que Ángela Rojas Rivera no haya recibido aún algo formal para encabezar el proyecto verde en el sexto distrito.

A nivel nacional, el PVEM ya no es cualquier partido, ya tiene una presencia, que en Durango ha buscado mantener Villarreal Solís, haciendo más con menos.

Aunque también parece que en el Partido del Trabajo andan parecidas las cosas, ya que al parecer aún no hay banderazo de salida para quienes serán las candidatas del partido de la estrella dorada, que tiene diputadas en el sexto y séptimo distrito local, con la canatlense Cinthya Leticia Martell Nevárez y la santiaguera Karen Fernanda Pérez Herrera, en forma respectiva.

De Cinthya se conoce de diversas acciones gestoras en su tierra natal pero también en Pueblo Nuevo y San Dimas, donde recibió hace algunos días el saludo y afecto del sindicato minero, lo que visto desde afuera, pareciera le da a la paisana un plus para refrendar una candidatura.

Pero bueno, mejor a esperar para comentar.