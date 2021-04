REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM).- ¡¡¡Cierren las puertas, señores!!! Las campañas políticas están en marcha y los partidos y coaliciones hacen su mejor esfuerzo por sacar adelante su respectivo compromiso.

Roberto Carmona y Adrián Valles, candidatos al 03 federal y 08 local, respectivamente, por Movimiento Ciudadano, se hicieron presentes en Canatlán, recorriendo calles, visitando comerciantes y haciendo sentir su presencia, con un grupo reducido de apoyo.

La diputada Cinthya Martell, abanderada de la coalición Morena / PT inició con un intenso “Crucero” en su ciudad natal, Canatlán, para luego comenzar los recorridos por colonias y fraccionamientos, como el que la vio nacer, Los Manzanos. De manera intensa, la Maestra Cinthya dialogó con decenas de personas que la conocen de siempre.

A diferencia de hace tres años, cuando no tenía nada que perder y tuvo mucho por ganar, en esta ocasión la abanderada de Juntos Haciendo Historia tiene la responsabilidad de mantener para su Partido del Trabajo la representación del Sexto Distrito en el Congreso local.

Sin duda que también a diferencia de hace tres años, es más conocida en San Dimas y en Pueblo Nuevo, que junto con Canatlán forman el Distrito 06, teniendo también la gran ventaja de que Movimiento de Regeneración Nacional es el partido en el Gobierno Federal, lo cual no tenía en el proceso electoral anterior.

De ser una desconocida frente a Rosauro Meza y Lupita Amezcua en el año 2018, ahora es la rival a vencer, ni más ni menos.

Ricardo López Pescador inició campaña en el municipio que lo vio nacer, Canatlán, con un evento parecido a los de antaño, cuando no había pandemia. Un marcha desde el monumento a la manzana hasta el jardín Juárez, provocando una fiesta de hermandad entre priístas, panistas y perredistas, algo nunca visto en esta región, provocado por la fuerza de AMLO pero también provocando la molestia de personas a quienes durante un año les ha pedido el gobierno no participar en eventos masivos y evitar las conglomeraciones y que ahora miran como este arranque de campaña no siguió los preceptos que se les ha pedido durante trece meses.

De todos los candidatos, sin duda López Pescador es el de mayor experiencia legislativa, recordando que ya fue diputado local y legislador federal, con muchas tablas y extensa relación pública en las cúpulas partidarias y de gobierno.

Tiene además la gran circunstancia de la “hermandad” entre PAN y PRI, que son los dos partidos políticos con mayor capital en el Estado de Durango y sobre todo, con mayor estructura.

Si recordamos la estadística del año 2018, Morena arrasó en las elecciones distritales federales y locales, pero al año siguiente, el PAN y el PRI sacaron victoria en 17 y en 16 municipios, respectivamente, es decir, sumando la cifra de ambos, también pudiera escribirse que fueron la gran mayoría.

En lo que respecta al Distrito 08, Gerardo Galaviz y Aarón Silvestre pudieran citarse como los candidatos con mayor posibilidad de triunfo, tomando en cuenta los resultados de los años 2018 y 2019, respectivamente.

Gerardo, de la alianza Va por México, es quien tiene la responsabilidad de mantener al Partido Acción Nacional como el campeón en el Distrito 08, que ganó hace tres años vía Pepe Rocha.

Por su parte, Aarón Silvestre es un profesionista con muchos años de experiencia en la función pública y sin duda como candidato de Movimiento de Regeneración Nacional / Partido del Trabajo tiene mayor expectativa de triunfo que quien ocupó esta representación hace tres años.

Galaviz realizó intensa visita de campaña a El Oro, mientras que Aarón lo hacía en Nuevo Ideal, acompañado de su gentil esposa y su juvenil hija, es decir, en la casa del rival.

La tarde de viernes Ángela Rojas Rivera inició campaña rumbo a la diputación por el Sexto Distrito, con los colores del Partido Verde.

La regidora con licencia prácticamente está “amarrada” en la representación plurinominal y será diputada en la siguiente legislatura, lo cual debe darle un plus y una tranquilidad a la campaña que realizará y de acuerdo a lo que hizo hace tres años, a los partidos que le quitará votos serán Acción Nacional y al Revolucionario Institucional.

En fin, esto apenas comienza y tendrán hasta el día dos de junio para hacer proselitismo abierto, a lo cual seguirá los tres días de la “definición”, cuando los arreglos se hacen de otra manera, al “ chas chas “, bueno, eso es tradición y será cuestión de esperar si se mantiene.