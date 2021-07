Recorriendo…

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM).- La región serrana alta de Canatlán, concretamente el poblado La Plazuela, estará de manteles largos este jueves 15 de julio, por la ceremonia de arranque de la electrificación convencional, proyecto esperado por 22 años y que parece que ahora sí llegó la buena.

Ubicado a escasos metros del municipio San Dimas, el poblado La Plazuela tiene un tocayo a medio Kilómetro, La Plazuela municipio de San Dimas, ambas localidades serán beneficiadas del proyecto de electrificación, para lo cual estarán presentes los presidentes municipales Dora González Tremillo y Alejandro Gurrola Romero, respectivamente.

También conocido como El Rayo, La Plazuela canatlense estuvo a punto de iniciar en la era de la electrificación convencional en el trienio 2004 – 2007, cuando Rafael Díaz Irigoyen gobernaba el municipio manzanero y el propio Alejandro lo hacía en el sandimense. Al final el proyecto no concretizó.

Dicen que no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla y en ese sentido, parece que la hora de entrar a una etapa de progreso llegó, en este trienio 2019 -2022.

Se conoce de diversos proyectos ambiciosos que trae adelantados el alcalde Alejandro y sin duda el llevar la electrificación convencional a este rincón sandimense también le deberá significar.

Para Dora representará el ampliar este servicio para ese pedazo de Canatlán retirado, alejado geográficamente y también el demostrarle a los plazuelenses que la mujer también tiene capacidad de respuesta, ante la duda generada de que han pasado muchos hombres alcaldes y nomás no lo han concretizado.

Serán 123 viviendas las que serán beneficiadas con la colocación de 155 postes y 17 transformadores, que a mediano plazo representará el fortalecer aserraderos, mejor calidad de vida a los habitantes y un paso más para seguir avanzando en el desarrollo. A esperar para comentar.

En Tepehuanes, muy claro el alcalde Eder Gutiérrez en el sentido de que buscará las condiciones que le permitan concretizar un proyecto de reelección para el año siguiente, respaldado por las acciones de gobierno y en la forma de gobernar en estos primeros dos años de gobierno.

Profesionista joven, político de buena imagen, con amplia trayectoria partidista, Eder es junto con el saltense Adrián Chaparro dos de las cartas fuertes que tiene el priísmo en esta región, con un respaldo político muy sólido para encabezar la coalición prian.

Por lo pronto, este viernes estará encabezando un ceremonial para celebrar el 424 aniversario de la fundación de Santa Catarina de Tepehuanes, donde habrá exposición pictórica y un torneo de ajedrez.