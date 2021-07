Recorriendo…

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM). – A pocas horas para que inicie la consulta popular promovida por el Instituto Nacional Electoral buscando juzgar a los ex presidentes de la república que no le caen al actual mandatario nacional, poca información al respecto se conoce entre los servidores de la nación, en lo que se refiere al municipio Canatlán.

Un ejercicio que ha sido calificado como una ocurrencia del presidente Andrés Manuel López Obrador por parte de partidos y personajes opositores, así como un acto de reivindicación de quienes militan en el partido en el poder o simpatizan con el político tabasqueño.

Pareciera que tristemente tienen razón quienes opinan de la ocurrencia, lo cual de ser así, demostraría una vez más que quienes tienen el poder dentro del gobierno o en instituciones político partidistas y religiosas, pueden darse el lujo de actuar así, con ocurrencias, en las funciones que les encomendaron, ya sea el pueblo o la militancia, respectivamente.

Ocurrencia la define el diccionario como aquella Idea original e inesperada que puede manifestarse a través de acciones o palabras al venir tuvo una feliz ocurrencia; dicho gracioso o ingenioso es un tipo muy divertido, tiene unas ocurrencias geniales o una idea disparatada o extravagante.

Se observa en los tres niveles de gobierno y en todos los partidos políticos, ya sea con obras hechas a ocurrencia o modo del gobernante en turno, que de otra manera no se explican. Por ejemplo, en Canatlán, durante muchos años, se tuvo una plaza con un kiosco funcional y centro de reunión de las familias, de los jóvenes, de los niños. Ahora es una tristeza ver que eso desapareció.

Un puente de ferrocarril que durante más de cien años sirvió como paso no solo de las locomotoras y vagones sino también para muchas personas que transitaban por ahí, pero llegó la ocurrencia de quitar la vía, la ocurrencia de robarse rieles y durmientes del puente y la ocurrencia gubernamental de no buscar repararlo, hasta que al final el puente quedó en nada.

No se diga de la política y sus partidos, que por ocurrencias colocan a candidatos carentes de méritos, por ocurrencia o intereses personales, pero también por ocurrencias de las cúpulas llegan dirigentes que ya no tienen mucho que aportar, más que la amistad o agradecimiento de quienes tienen el poder. Y conste que el PRI no es el único.

En fin, somos el país de las ocurrencias, que sean miran mucho o poco, de acuerdo a las simpatías, antipatías o intereses de cada uno.

Así que, visto de esa manera, a esperar esta consulta popular…