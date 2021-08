Recorriendo…

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM). - A dos semanas para que inicie la temporada de informes anuales de gobierno municipal, habrá que recordar cómo les fue a los presidentes en el proceso electoral local 2020 -2021.

En Canatlán, el Partido Verde Ecologista de México fue el ganón y el de la gran sorpresa, ya que si bien el proceso electoral era para elegir diputado para los municipios Pueblo Nuevo, Canatlán y San Dimas, donde el triunfador fue el priísta Ricardo López Pescador, en el municipio canatlense el PVEM se alzó como primera fuerza, seguido de AN y en tercer sitio el otrora poderoso Revolucionario Institucional, a pesar de ser quien puso candidato.

En el vecino Nuevo Ideal, el alcalde Gerardo Galaviz Martínez mantuvo al PAN como la primera fuerza política, seguida de Morena y en tercer lugar al PRI, cuyas corrientes parecieron permear hacia el partido de AMLO. Galaviz no solo mantuvo a su partido en el primer sitio, sino que tuvo una contundente victoria en el VIII Distrito.

Santiago Papasquiaro es bastión de César Rivas Nevárez, más que de Acción Nacional y el carismático alcalde entregó buenas cuentas, que sin duda lo marcan en el primer sitio de la lista rumbo al ayuntamiento 2022 -2025. Al César lo que es del César y al PAN que le vaya bien.

De Guanaceví ni qué decir, con el viejo de la danza, en lo que se refiere a presidentes municipales no solo de la región, sino de todo el Estado. Rogelio Ayala Arzola no puede reelegirse, pero sí “encaminar” a quien considere, los resultados así lo indican.

A diferencia de Roger, en Ocampo no le fue nada bien a la alcaldesa Coquis García, priísta y candidata suplente de Rocío Rebollo al 02 Distrito Electoral Federal. Morena le dio hasta con la cubeta, al igual que al liderazgo panista Pedro Toquero, entonces candidato suplente al VIII Distrito local. Si la intención de Coquis era apoyar a su esposo para una segunda reelección, al parecer no tiene sustento para hacerlo.

En Rodeo, Mary Amaya (PRD) se vio doblada en votos por Morena, con un PAN enclenque que no atraviesa su mejor momento y con un PRI que tampoco está en su mejor momento, bueno, no lo estuvo en junio. No habrá que descartar a Morena como probable gobierno, a menos que paneques y priístas trabajen en unidad.

En San Juan del Río, tierra de los personajes Rubén Escajeda Jiménez y Esteban Villegas Villarreal, el PRI arrasó en la jornada electoral del 6 de junio pasado y sin duda tocará al tricolor poner candidato. El alcalde Jaime Escajeda Martínez es el jefe político priísta y se entiende que debiera llevar mano, aunque habrá que esperar, al igual que en todos los municipios, quien será el candidato a gobernador.

En Coneto de Comonfort Morena ganó en junio pasado, Martín Pineda no puede reelegirse, así que a esperar que sucede con políticos como Rubén Martínez y Gerino Morales, los eternos compadres. Gerino ya fue, a Rubén le urge, recordando que Coneto no es Lerdo, pero influye. No descartar a Pancho Ochoa Romero, es muy buen tipo.

San Dimas es municipio gobernado por Acción Nacional, con un acalde AG que ya supo lo que es ganar con el PRI y después con AN. Alejandro es empresario exitoso, con amplia visión y excelente expectativa de reelección. No habrá que perderlo de vista en el sexenio 2022 -2028.

Adrián Chaparro es alcalde carismático de Pueblo Nuevo; se le esperaba como candidato a diputado local por el VI Distrito, no lo fue, se disciplinó y pareciera mano para buscar reelección, a la espera de quien sea el abanderado del PRIAN a la gubernatura.

Eder Gutiérrez es presidente municipal bien visto entre la “pípol” de Tepehuanes, tiene casi todo para buscar la reelección, en un panorama donde también pareciera transitar la regidora Marisela Corral, ex dirigente municipal priísta, actual presidente de la CNC, hija de don Gabriel Corral, líder desde hace mucho tiempo en la tierra del mejor queso ranchero de Durango.

En la política, como en la vida, todo es tiempo y circunstancia, pero sin duda que para el año entrante MORENA empezará a tener gobierno en municipio (singular o plural) de la región noroeste, centro norte y norte. A esperar para comentar.