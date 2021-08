REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM). - No, estimado tocayo, Marco Antonio Arreola, no haga coraje, se conoce que el binomio PRD/ PAN logró en Rodeo 3, 425 votos en el último proceso electoral municipal, por 410 de Morena y 866 de Movimiento Ciudadano y 1, 186 del PRI.

Que el domingo 6 de junio pasado las cuentas fueron aproximadamente de 393 para el PAN, 733 para el PRI, 707 para el PRD y 1, 444 para Morena, algo así, pero que por la alianza PRDPRIAN se ganó, en resumidas cuentas.

Sin duda que la carta fuerte para el siguiente proceso electoral local pareciera ser Mary Amaya en busca de la reelección, porque el PAN está muy dividido y porque el PRI está en proceso de reestructuración.

Imagine Usted a Mary Amaya buscando la reelección acompañado de Matías Segovia en la candidatura a síndico. Si a Usted amable lector, no le parece viable esto, pues no lo sueñe, pero por favor no se enoje, esto es una opinión y nada más, no es dogma de fe ni mucho menos.

A propósito de tocayos, Marco Antonio Mejía Sepúlveda fue presidente del comité directivo municipal de Acción Nacional en Nuevo Ideal, actualmente funcionario público y sin duda un dirigente que tuvo visión, capacidad y resultados en su gestión.

¿Cómo se miraría de candidato el año entrante, en alguna de las dos primeras posiciones a regidor?

Por lo pronto, el alcalde Gerardo Galaviz Martínez ya prepara lo que será una solicitud de permiso para finales de mes, en que deberá presentarse al Congreso a rendir protesta como diputado local.

Por cierto, ya trabaja en horario vespertino y nocturno en la integración de su agenda legislativa, recorriendo los municipios que representará como representante del Octavo Distrito de diez municipios, los cuales recorre de manera intensa.

Este jueves se hizo presente en la colonia menonita Bajío Verde, acompañado del diputado local Carlos Maturino Manzanera, también diputado federal electo, quien también está integrando su agenda legislativa.

Se reunieron con el gobernador Enrique Bertsch Heide y el Obispo Peter Braun Dick y decenas de “Güeros” más.

Se le reconoció a Maturino haber estado al pendiente de acciones a favor del proyecto de etnia, que ya se concretizó a favor de los menonitas nuevoidealenses.

A Carlos se le mencionó como el brazo derecho del gobernador José Rosas Aispuro Torres, así como la posibilidad de que el legislador sea candidato a la gubernatura.

Las precampañas informales están en su apogeo, algunos de semanas atrás, como el Secretario General de Gobierno y otros de años, como Esteban Villegas, el propio Maturino Manzanera y el reconocido Oftalmólogo José Ramón Enríquez Herrera.

Por cierto, en acto de justicia el Doctor debiera ser reconocido como canatlense distinguido, recordando proyectos que él propicio, como el Hospital Integral de Canatlán y el centro de salud en el poblado Arnulfo R. Gómez. Conste que nadie me lo platicó.