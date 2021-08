Recorriendo…

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM). - Los enfrentamientos mediáticos que hacen partidos políticos en relación a lo que acontece en el Congreso del Estado pudieran ubicarse dentro de las escaramuzas previas al proceso electoral donde serán renovados el gobierno estatal y los ayuntamientos.

Sin duda serán meses de mucha intensidad los que se avecinan, donde se incluyen las giras promocionales de aspirantes al gobierno estatal, incluyendo el bombardeo a través de las redes sociales a favor de equis o ye candidato(a), esto en los partidos protagonistas como Morena, PAN y el PRI.

Nombres como el de Esteban Villegas Villarreal, Carlos Maturino Manzanera, Héctor Flores, Javier Castrellón, Marina Vitela, Leticia Herrera, José Ramón Enríquez, Otniel García, Manuel Espino, Iván Gurrola y Maribel Aguilera están presentes y crecerán más en los medios de comunicación, cada uno con su respectiva trayectoria y circunstancia.

Hay interés por conocer qué maneras y formas se utilizarán para que el PAN y el PRI definan candidatura ya que de ahí se conocerá el desenlace final, en una lucha donde cada grupo tiene su respectivo peso específico, por cierto, más valioso que siempre.

Imagine Usted, a manera de ejemplo, que el priísta Esteban Villegas no reciba el trato adecuado de acuerdo al peso político que presuntamente tiene y el sanjuanero decidiera renunciar al tricolor e irse a respaldar a Marina Vitela, por decir un nombre.

También habrá que seguir con sumo cuidado el camino que tomarán liderazgos políticos como el de Óscar García Barrón y Gerardo Villarreal, con un Movimiento Ciudadano en reestructuración y un PVEM convertido en la cuarta fuerza política en el Estado.

Los números logrados por MC en los comicios pasados estarán muy por debajo de las cifras qué pudieran alcanzar en una campaña política que sí le interesa a la gente, como lo es la municipal, enlazada con otro proceso también que interesa a muchos, la renovación del gobierno estatal.

Analistas que alguna vez fueron parte importante en Acción Nacional y el Revolucionario Institucional radicados fuera del Estado estiman que las condiciones habrán de favorecer a Morena y coaligados, estimando que no está fuera de la realidad si el partido de AMLO llega al bicentenario.

No se puede hablar de lo segundo y tercero sin antes de pasar por lo primero, de ahí la importancia de conocer si la definición de candidatos será con un buen final, en lo que se refiere a los ex antagónicos de la política mexicana y también si Movimiento de Regeneración Nacional tendrá por vez primera un proceso interno sin golpes bajos y ataques mediáticos que no ayudan a mantener la buena imagen.

Puntualizando, lo que acontece en el Congreso Estatal referente a modificar la integración de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Jugocopo por sus siglas, para la siguiente Legislatura es parte de la escaramuza previa al proceso electoral 2021 -2022 que arrancará el mes de noviembre.

A propósito, Ricardo López Pescador será el próximo coordinador de la fracción tricolor, lo que sin duda deberá llenar de alegría a los priístas de Pueblo Nuevo, San Dimas y Canatlán.