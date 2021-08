Recorriendo…

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM).- Con el pie derecho se inició la semana en los municipios Canatlán y Santiago Papasquiaro, con el comienzo de una jornada más de vacunación anti Covid-19, ahora para personas con edades entre los 18 y 39 años en la región manzanera y los 18 y 29 en la tierra del mejor pinole.

Estas jornadas de vacunación representan una alternativa de salud para la sociedad, en los momentos en que la displicencia, un tercer brote y también la esperanza de no contagia forman parte de la actitud ciudadana, polarizada entre la conciencia de la prevención y la filosofía de disfrutar la vida como se venga y pueda, en momentos en que presuntamente hay pocas camas en los hospitales para atender a contagios del coronavirus.

Los gobiernos municipales están impedidos para evitar fiestas, coleaderas y celebraciones, eso la sociedad lo sabe y de ello se aprovechan aquellos que no tienen el mínimo interés en cuidarse y con ello cuidar a los demás, de una u otra manera la decisión ciudadana ya rebasó a la decisión gubernamental en cuanto a la manera de conducirse frente al riesgo de Covid-19.

De ahí la importancia para destacar las acciones que realiza la Jurisdicción Sanitaria 3, la Secretaría del Bienestar y la Secretaría de la Defensa Nacional en realizar estas jornadas, por lo que se destaca a las Doctoras Blanca Azucena Almodóvar Gómez y a Kitzia Zamora Salazar, de la JS3 y el Hospital Integral de Canatlán en forma respectiva, responsables de coordinar las acciones de aplicación de la vacuna.

En otro tema, más caliento no podía empezar el pree-proceso electoral 2021-2022 para renovar gobierno estatal y ayuntamientos, donde el prianismo ya sacó el hacha de guerra, luego del madruguete que les hicieron a sus muchachitos en el Congreso.

Visto desde afuera, no hay nada nuevo bajo el sol, nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. En los ayuntamientos se aplica el mayoriteo, en los 39, dominados por el Pan y el PRI, así que en el congreso no tiene porqué ser distinto, ya que al final todo se rige por aquello de que el poder es para ejercerlo, no para compartirlo.

Lo que sucede en el Congreso permitirá que cada coalición ponga lo mejor de sí para renovar ayuntamientos, que muy mayoritariamente dominan PAN y PRI, con 33 entre ambos y con el referente del resultado logrado en la jornada electoral de domingo 6 de junio pasado.

La pregunta es ¿Así como están de coordinadas las dirigencias estatales encabezadas por Verónica Pérez y Rubén Escajeda Jiménez, estarán en los comités municipales para definir quienes encabezarán planilla?

Todo parece indicar que al final del proceso pudiera haber éxodo de priístas a la coalición Morena/Verde/PT, empezando a nivel estatal y continuando en los municipios.

Se recuerda que a partir del miércoles1 de septiembre iniciará lo que en la cultura política popular se llama “la cargada”, en la cual, los políticos y personas que buscan mantener empleo cambiarán de sombra, de personaje y en donde los presidentes municipales, sobre todo los que no pueden reelegirse, empezarán a perder poder y control entre los empleados municipales y simpatizantes. Por lo menos así ha sido en los últimos 100 años.

A propósito, pareciera que a Pedro Silerio García no está viviendo sus mejores días al frente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos y hasta el rodeense Miguel Ángel Astorga aventó bravatas de cómo trabajar en esa organización, según lo dice el compañero Mariano Alvarado, quien por cierto también lo candidatea para Rodeo municipio.

Sabia virtud de conocer el tiempo y sabia también la condición de la lealtad y disciplina. Pero bueno, es el tiempo de la cargada, las precampañas y todo lo que sea el buscar estar en el ánimo de la “pipol”, lo mismo en los municipios como en el Estado.