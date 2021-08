REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM). - Intensa gira de trabajo realiza este miércoles el diputado federal electo Francisco Javier Castrellón Garza, por los municipios Tepehuanes, Santiago Papasquiaro y Nuevo Ideal, en ese orden.

¿Qué anda haciendo el ex Secretario de Seguridad Pública recorriendo el Estado de Durango ?, preguntará alguien que sepa que no son tiempos de campaña, por lo menos no de manera oficial y también de manera extraoficial pudiera responderse que busca posicionarse primero entre los panistas, de cara al proceso electoral 2021 -2022 que ya se acerca.

Digo, que el abogado, ex funcionario de seguridad pública y actual legislador federal suplente realice recorridos para supervisas obras camineras tiene la lógica de que el Secretario General de Gobierno Héctor David Flores Avalos ande en exactamente lo mismo, al igual que Carlos Maturino Manzanera, diputado federal electo y diputado local en funciones.

De acuerdo a la forma diseñada en que realizan sus recorridos, este proyecto nace de una misma razón ya que el programa marca recorrido por alguna obra, diálogo con la militancia panista y encuentros con la sociedad civil, preparándose para una consulta para elegir candidato a gobernador en las filas del azul y blanco.

De acuerdo a la posición que tienen actualmente, únicamente a la posición, los tres tienen alguna circunstancia a favor; Castrellón y Manzanera ser diputados federales electos. El primero también un trabajo de campo muy amplio y a fondo, como Secretario de Seguridad Pública, algo que se sintió en la campaña electoral recién concluida.

Maturino Manzanera el ser el brazo derecho del gobernador José Rosas Aispuro Torres, como recién lo mencionaron en una visita de trabajo por esta región, pero también ser legislador local y diputado federal electo, aunque por la vía plurinominal, a diferencia de Javier, que fue por mayoría relativa, que visto de afuera tiene mayor peso entre el electorado y un mayor compromiso.

Por su parte Flores Avalos pudiera ser considerado el menos fuerte, presuntamente por tener menos roce con la clase política en el Estado, a juicio de algunos columnistas un desconocido, pero en la realidad, encargado de la segunda o tercera Secretaría con más fuerza política, además de los “amarres” que pudo haber seno en el Senado de la República.

Lo cierto es que los tres tienen un mismo diseño de precampaña, “ revisión de la obra pública” y encuentros con la militancia blanquiazul, sin duda con un mismo origen y también con un mismo objetivo, que es el posicionar y medir la fuerza que cada uno pudiera tener para ser considerado abanderado, aunque presuntamente falta el que está arriba en el ánimo, Jorge Salum del Palacio, repito, presuntamente.