Recorriendo...

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM). - Buenos los comentarios hechos por la diputada cantaléense María de los Ángeles Rojas Rivera durante la comparecencia del gobernador José Rosas Aispuro Torres en el Congreso local.

El tema de la falta de un relleno sanitario en Canatlán ha llenado páginas y páginas, desde el trienio 2013 -2016, cuando el gobierno estatal construyó un relleno sanitario en un espacio de la zona conocida como Canatlán Viejo, al otro lado del cerro de ciudad Canatlán.

La obra la realizó la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, previos estudios de otras dependencias y en donde el gobierno municipal, encabezado por Manuel de Jesús Ávila Galindo coadyuvó con el pago de renta del terreno, proyecto que tuvo el respaldo del ejido Canatlán, según lo constata la documentación que se tiene.

Llegó la siguiente administración y desde un inicio la presidente Dora Elena González Tremillo dio a conocer que dicho relleno no cumplía los requerimientos y se dio a la tardea de construir uno nuevo, en otro sitio.

Así se pasó el tiempo y en la administración 2019 -2022, ya con reelección, la alcaldesa Dora cambió su visión y con el respaldo de la institución que construyó el citado relleno, la SRNyMA, se dio a la tarea de convencer al ejido Canatlán y a la sociedad de que la obra sí cumplía lo establecido, avalada por la Secretaría en mención.

A menos de un año para concluir el período de gobierno, el ayuntamiento canatlense no ha logrado avanzar en un programa que represente quitar el tiradero de basura ubicado al sur de la ciudad, muy cerca del canal de riego de la Unidad de Riego Caboraca, se han creado comisiones en el cabildo, dentro de las cuales estaba la ahora diputada Ángela Rojas, pero de la anhelada obra nomás nada.

Ya hay el convencimiento en que sea el lugar que sea, aun cumpliendo los requisitos que marcan las leyes, la construcción del relleno sanitario tendrá la oposición de vecinos, ejidos, políticos y gente que no quiere una obra de estas muy cerca o medianamente cerca de sus propiedades.

Mucho bien le haría a las autoridades canatlenses visitar a Gerardo Galaviz Martínez y a Miguel Escobar Hernández, al vecino Nuevo Ideal, para que les dijeran como destrabar este tipo de asuntos, pero antes que ello, las autoridades locales tomar decisiones firmes y así no decir ahora que no y mañana que siempre sí, porque al final no son portadoras de buena señal.

En el municipio del queso y la manzana se dio una situación similar, con un relleno sanitario terminado en la administración municipal 2020 -2013, con el paisano Ernesto Velázquez, obra que duró sin funcionar durante seis años y que actualmente ya está trabajando, a un costado de un arroyo y a escasos metros de la carretera federal Francisco Zarco.

Quizá por eso Nuevo Ideal y Canatlán se alejan cada vez más entre sí, en relación al progreso y desarrollo. Pero bueno, a esperar para comentar.

A esperar que las gestiones de la regidora con licencia y diputada en funciones Ángela Rojas representen un beneficio para Canatlán y a esperar que la relación legisladora / alcaldesa sean distintas a las que hubo entre Cinthya y Dora, que sea de entendimiento bajo la consabida y trillada frase de que “ todos somos Canatlán”.