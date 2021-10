Recorriendo...

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM). - ¿Everardo Cereceros Martínez, perseguido político en el subsistema COBAED?

Conociendo al director general Víctor Hugo Castañeda Soto la respuesta contundente es que no, pero no deja de extrañar que el santiaguero sea quien pague platos que no quebró él.

Lo sacaron de la dirección del Coba # 10 de Santiago por ser priísta; lo enviaron a Tepehuanes, de donde lo sacaron por ser morenista y cambiaron a Tayoltita, donde por resolución legal se buscó reinstalar a la ex directora María Isabel Chamorro, a lo que el personal se negó parando la escuela.

Cuando se pensaba que al reenviar a la Maestra Chamorro al Coba de La Ciudad, Pueblo Nuevo regresaría Ever a la dirección en Tayoltita, resulta que hicieron enroque con Sergio Cisneros Camacho, flamante director en el Coba # 16 en la cabecera municipal de San Dimas ¡¡¡ Y Everardo está sin quehacer!!!

Lo incongruente es que eso le sucede cuando se conoce que Cereceros Martínez apoyó con todo en las recientes campañas de los candidatos Javier Castrellón y Joel Corral, paneques igual que el director general Castañeda Soto, bueno, un poco menos, la verdad.

Partidistamente Everardo es agente libre, un hecho que sin duda caería excelente al Prian en estos momentos de incertidumbre política, de ahí la extrañeza de lo que le sucede al santiaguero. Digo, con un poco de lógica y moviendo las fichas político administrativas, el asunto pareciera que es persecución.

Ever tiene 23 años de experiencia en el subsistema, 15 de ellos como directivo. Dejó huella positiva en SP, Tepehuanes y Tayoltita. ¿Entonces ?, sería la pregunta.

Siguiendo con temas panistas, se corrige comentario anterior para dejar en claro que en Canatlán no existe consenso entre aspirantes a favor de alguno en particular.

los nombres de aspirantes que existen en las mesas de debate de la comisión permanente del comité estatal son Verónica González, Jacob Martínez, Carlos Sandoval, y Gilberto Graciano Herrera, quienes han mantenido trabajo constante con la estructura del partido. Nomás lo que es.

También en Canatlán, pero en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), luego del proceso electoral 2020 -2021 se restructuró el comité municipal, donde Gloria Irene Soto Villaseñor funge como presidenta, profesor Esteban Zamora secretario y señora María de Jesús Morales como subsecretaria.

Se han venido sumando políticos como el ex dirigente panista Rafael González de la Rosa, el ex priísta Juan Sifuentes Rodríguez, quien renunció a Redes Sociales Progresistas y se mantienen morenistas reconocidos como Omar González, Isabel Quezada, profesor Jonathan Cano, Andrés Adame, Xiomara Ochoa e Hilda Soto Parra, entre otros y no sería raro que se invitara a Laura Medina Vázquez.

Pian pianito Mayra Lazcano Soto ha venido trabajando de manera coordinada como delegada y no sería extraño mirarla como la coordinadora distrital en el Sexto local.

Falta muy poco para que lleguen los tiempos de campaña, precampaña y proceso interno en los partidos políticos. Habrá que seguirle los pasos a Morena, que ya quiere dejar huella en Canatlán.

Por cierto, tiene una regidora, buena regidora, en la persona de Alicia Díaz, quien llegó vía coalición PVEM- Morena, misma que en su momento respetó la entonces candidata Ángela Rojas y gracias a ello la gentil Alicia está en el cabildo, haciendo buena labor.

Así que, a esperar para comentar.