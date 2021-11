Recorriendo...

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM). - El Ayuntamiento de Canatlán tiene dese el año de 2013 el buen tino de reconocer a canatlenses o canatlecos distinguidos y en algunos casos, a personas que sin ser nacidas en el municipio han tenido que ver en alguna actividad con Canatlán.

El concepto inició en la administración de gobierno municipal 2013 -2016, enmarcado con el nombre de “Encuentro de canatlecos con su pueblo “, donde entregaban una presea, un reconocimiento y se firmaba una carta compromiso, ceremonia que se realizó en la planta baja del edificio municipal los días 15 de septiembre, en el marco de la celebración del inicio de la Independencia de México.

En el siguiente período gubernamental y hasta la fecha, se mantuvo la entrega de reconocimientos, pero cambio el nombre y la fecha de la entrega; actualmente es el reconocer a ciudadanos distinguidos y la fecha para ello es el día 13 de noviembre, en el aniversario de la fundación de la hoy ciudad Canatlán.

Esta ceremonia se canceló el año pasado, por la situación de la pandemia y se reanuda en el presente 2021, para lo cual se tienen siete propuestas, que serán analizadas por la Comisión de Educación del cabildo y presentadas para su análisis y aprobación en la sesión de cabildo del viernes próximo, para la entrega de la medalla Ciudadanos Distinguidos.

Las propuestas son la de los artistas pintores Rogelio Rodríguez Ángel y José Ángel Martell Chávez.

En el tema de la música están Álvaro Manuel Vizárraga Ortiz y Raúl Velázquez Vargas.

Miguel Ángel Estrada Gómez está en el rubro de investigación y educación, mientras que Sandra Amelí Arreola Valles pertenece al espacio de la medicina.

La Señorita Loymi Katherine Ortiz Estrada es propuesta en el rubro de belleza femenina, a la actual soberana nacional de Miss Petit.

Sin ninguna duda la ceremonia de reconocimientos será una fiesta con el calor canatlense, donde se reconoce a los grandes valores y personajes que tiene este municipio manzanero.

De otras ediciones se recuerda la del año 2018, donde los galardonados fueron Josefina López Oloño, Ma. De la Luz González Parra, Trinidad Núñez Quiñones, Ricardo Jaime Estrada Soto y la religiosa Ma. de la Luz Reyes Soto recibieron la placa alusiva, que los distingue como canatlenses y ciudadanos distinguidos.

En el año 2017, los ciudadanos reconocidos fueron Esteban Calderón Rosas, Agustín Ramón Delgado Campos, Pedro Fierro Salas, Arturo López Bueno, Francisco Luis Quiñones Ruiz, Marco Antonio Rodríguez Ruiz, Enrique Valenzuela González y Raúl Velázquez Ventura, quienes en la sesión recibieron su medalla y signaron el compromiso de respaldar acciones a favor de Canatlán y su gente.

En el 2015, “Encuentro de canatlecos con su pueblo”, fue realizada en la planta baja de palacio municipal la noche del día 15 de septiembre, cuando se reconoció a Juliana Morales Castro, Juan Manuel Soto Parra, José Luis Soto Gámiz, Fco. “Pancholín" Quiñones Bustamante, José Luis de la Peña López, Armando Quezada López y Jesús Quiñones Ruiz, representado por su hermano Juan.

También fueron convocados el Doctor Julio César Soto Galindo, el Ingeniero José Arellano Rosas y el Doctor Martín Soriano Sariñana, quienes no estuvieron presentes ni enviaron representante a recibir la medalla y el reconocimiento.

En el año 2014, fueron reconocidos como canatlecos distinguidos el ex futbolista Adán Alvarado López, la escritora Margarita Ruiz Ruiz, Carlos Avilés Acosta, quien era el secretario particular del gobernador del Estado y los ex presidentes municipales Antonio Medina Azcona, Jaime Ruiz Canaán, Jaime Herrera Valenzuela, Pedro Orona Romero, Gabino Rutiaga Fierro, Teodoro Ortiz Parra, Eugenio Rodríguez del Campo y Eusebio Soto Contreras.

Cada entrega ha representado y lo seguirá siendo una hermosa manera que el gobierno, que representa a la sociedad y al pueblo de Canatlán, distingue a hijos de esta tierra que en su respectiva actividad buscan hacerse presentes y se alzan como un orgullo y ejemplo para la bella tierra canatlense o canatleca.