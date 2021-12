Recorriendo…

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM). - ¿Y el Centro de Justicia Penal Nuevo Ideal, para cuando lo pondrán en marcha?

A cinco años del inicio de su construcción, en el sitio donde se ubicaba un dispensario/ albergue municipal y anteriormente el Centro de Salud dependiente de Servicios de Salud en el Estado, el Centro de Justicia Penal aparece como sitio en el olvido, descuidado y lleno de basura, dando una imagen pésima, en pleno centro comercial de la ciudad, en la esquina de las calles Isabel La Católica y Guadalupe Victoria.

Próximo a cumplir 33 años de vida como municipio, Nuevo Ideal sigue sin contar con un Juzgado de Primera Instancia, una oficina de Registro Público de la Propiedad y una notaría pública que se mantenga abierta y en servicio de manera permanente.

Considerado un polo regional de desarrollo, el próspero municipio requiere de ampliar los servicios que el gobierno estatal oferta, como los mencionados, algo que bien pudiera ser el regalo 2022 del gobierno estatal que encabeza José Rosas Aispuro Torres, quien sin duda será el invitado de honor a la próxima celebración de fundación del llamado Municipio 39 del Estado de Durango.

Con el Nuevo Sistema de Justicia Penal, puesto en marcha en el sexenio estatal anterior, se construyeron Centros de Justicia Penal en diversos municipios, entre ellos Canatlán y San Juan del Río, mismos que ya están en funciones. Tardaditos, pero al fin trabajando.

La pregunta es ¿El de Nuevo Ideal, para cuándo? Ramón Gerardo Guzmán Benavente tiene la palabra, como titular del Tribunal Superior de Justicia.

Sin duda Nuevo Ideal lo merece, pero, sobre todo, lo necesita.

Siguiendo con el tema Rodeo y las proyecciones político electorales para el año 2022, hay nombres que se escuchan como aspirantes en los diversos partidos.

En Acción Nacional se menciona al tocayo Antonio López y a Esther Martínez, mientras que, en el PRI, su dirigente municipal Matías Segovia Enríquez ya lo hizo público y a decir del compañero Mariano Alvarado, Miguel Ángel Astorga también está en la mejor disposición.

Paulo Efrén Medina era mencionado desde hace tres años, en el Partido del Trabajo y al parecer sigue ahí, pero no se abre.

Hace tres años estuvo Eduardo Estrada en Movimiento Ciudadano y actualmente se perfilaba como aspirante por Morena, donde hace trabajo fuerte a favor de José Ramón Enríquez Herrera. Habrá que esperar que sucederá con el prestigiado oftalmólogo y su proyecto, para saber qué pudiera pasar con Lalo, quien es un excelente elemento.

Por el Partido de la Revolución Democrática está la presidente municipal Mary Amaya, lo que pudiera parecer la carta fuerte de la coalición o alianza PAN/ PRI/ PRD, quien se conoce, ya hizo saber a funcionaria estatal su deseo de participar en el proceso electoral, buscando reelección.

Esto todavía no comienza, hasta en tanto no se definan las candidaturas a gobernador, mientras tanto, no es de dudarse que la lista de aspirantes municipales aumente. A esperar para comentar.