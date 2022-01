Recorriendo...

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM). - La canción del Siete Mares empieza a ser más escuchada en los medios del Movimiento de Regeneración Nacional en los municipios, por aquello de “Soy marino y vivo errante”, ahora que está la efervescencia política por la renovación del gobierno estatal.

En Nuevo Ideal, el ex dirigente cenecista y ex presidente de la Asociación Ganadera Roberto Quiñones Lechuga es aspirante a la presidencia municipal, al igual que el ex alcalde Miguel Ángel Quiñones Romero, sumándose así a nombres como el de Manuel Morán, Francisco Luis Gracia y Norma Ruiz.

Muchas cosas se hablan, se dicen de manera extraoficial, entre ellas el que en NI tocará a mujer ser candidata, lo que, si así fuere, estaría directamente para Norma, lo cual tendría su porcentaje de justicia, por lo que ha sido aportación al Movimiento.

Roberto, por su parte, personaje bien visto en la tierra del queso y la manzana, con amplia trayectoria priísta, hace tres años estuvo entre los aspirantes a regidor, solo que de la segunda posición de la planilla lo enviaron al cuarto y prefirió declinar.

Entre los municipios de la región donde pareciera Morena tendrá alta posibilidad es Ocampo, que tiene una amplia lista de aspirantes, encabezados por el regidor Gudberto Gutiérrez, quien además de ser el coordinador morenista es persona muy identificado con este proyecto lopezobradorista.

También están la regidora Raquel Ríos Delgado, el ex tesorero municipal José Herrera Leos, el Doctor Carlos García y Óscar García García.

Cada quien trae lo suyo y en el caso de la Maestra, es la única mujer registrada, lo que será un plus si la equidad marca mujer, además que tiene trayectoria dentro de Morena.

Oscar García García, más allá de apellidos trae un trabajo muy propio desde la dirigencia que ocupaba en el PRI y que por razón de lealtad tuvo que dejar, además de su quehacer al frente de la Asociación Ganadera del Sector Social.

El que tiene la capacidad la manifiesta por donde transita y en ese sentido, Óscar ha dejado huella en su quehacer. Tiene la gran ventaja que trae aspiración más no es obsesión y busca como en el futbol, hacer juego de equipo.

Por el lado del priísmo ocampense, se menciona al Profesor Lorenzo Contreras Borrego, quien es profesor jubilado, empresario restaurantero y persona que goza de un buen nombre entre la sociedad.

Habrá que esperar a que haya más aspirantes en la coalición Va por Ocampo para poder ver las armas que portarán las coaliciones Haciendo Historia y va por Durango en el municipio más norteño de la región.

En Santiago Papasquiaro, los aspirantes morenistas también marcan diferencia respecto a los municipios vecinos. Anote Usted al dos veces aspirantes panista Alonso Díaz, mencionándose también nombres como José de Jesús Gutiérrez “El Chuco”, David Correa, Juan Pablo Jaramillo, Karen Pérez, Juan Olvera, Marcos Herrera.

La pregunta obligada aquí y en el resto de los municipios es ¿De no ser, apoyarán a quien sea?

En San Juan del Río, será el sereno pero el priísta Enrique Martínez Quiñones estrecha compromisos con personajes de la política local y aunque ahorita todo es muy extraoficial y fuera de compromisos firmes, empieza a sentir apoyo de ex alcaldes tricolores y bicolor.

Habrá que esperar para ver para que rumbo van los Ramírez, que también tienen su peso en la vida político partidista sanjuanera.

En la tierra de Villa al igual que en los restantes 38 municipios, la definición a la gubernatura habrá de asentar las cosas, antes es difícil predecir.

En El Oro, circula la versión de que la esposa del actual alcalde reeleccionista pudiera ser la abanderada de la coalición Va por El oro a la presidencia municipal, la Señora Martina Díaz Reséndiz.

Es comentario que se extiende y que no tardará mucho en saber si tiene sustento o no, aunque también se menciona al nombre del Doctor Gustavo Carrete, inclusive su logo aduciendo su profesión ya se observa entre simpatizantes.

Ahí, el aspirante morenista sin duda es Aarón Silvestre Herrera, recién ex candidato a diputado por el Octavo Distrito local, que no llegó al Congreso solo porque se unieron los ex acérrimos enemigos PAN y PRI, de lo contrario, el orense sería legislador.

Sin duda que de ser abanderado morenista, Silvestre llegará con mucha ventaja, ya con la campaña hecha y sería solo cuestión de reforzar.

Ser alcalde es tradición en la Familia Silvestre y en ese sentido Aarón no quiere omitir esa satisfacción…A esperar para comentar.