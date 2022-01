Recorriendo...

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM). - Mientras que en Canatlán, el dirigente perredista Hugo Posadas decidió renunciar a la dirigencia y militancia para no apoyar a la precandidata panista Vero González, en Rodeo, el dirigente panista Antonio Uribe anunció que no respaldará a la presidente municipal perredista Mary Ayala en su proyecto de reelección.

Para poder vislumbrar que es lo que pudiera suceder en la jornada electoral rodeense el mes de junio, habrá que esperar el resultado final de cada coalición, saber si habrá unidad o división interna.

En ambos casos, pareció una decisión personal de los dirigentes Hugo y Antonio, más que de partido, por lo que habrá que esperar la manera en que se desarrolla la inconformidad.

Y es que en Rodeo también hay inquietud del dirigente priísta Matías Segovia Enríquez, quien siente que el PRI tiene más fuerza y más capacidad de triunfo que el PRD, aunque no debe olvidarse que la negociación y reparto del pastel se dio a nivel cupular estatal, no se originó en los municipios.

Enfrente, en Morena Rodeo, se preparan para recibir a la candidata Alma Marina Vitela Rodríguez, en un ambiente de precampaña entre Paulo Efrén Medina y Eduardo Estrada que también pareciera estar dividido, donde no falta quienes se quieran remontar a las preferencias que se tuvieron cuando la buscaban José Ramón y Marina.

De no darse una buena conclusión, no será remoto que el aspirante que no sea elegido acuda a trabajar con la de enfrente, como parece se dará a nivel estatal.

En Santiago Papasquiaro, la corriente morenista también tiene varios tiradores, entre ellos Jesús Gutiérrez Acosta “El Chuco”, de quien se hablan buenas cosas, que al final habrá que tener en cuenta.

También están Marcos Herrera, Juan Olvera, Alonso Díaz, David Correa y se menciona además a las ex legisladoras Martha Olivia y Karen Fernanda Pérez Herrera.

¿Y Everardo Cereceros Martínez?, pudieran preguntarse, recordando a quien fue el candidato morenista a la presidencia municipal el año 2019 y que logró meter dos regidores al cabildo santiaguero.

No se descarta que el académico pudiera regresar a su terruño tricolor, a invitación del precandidato Esteban Villegas Villarreal. Repito, no se descarta.