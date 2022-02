Recorriendo...

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM).- ¡¡¡ Help Help Help!!!, exclaman vecinos del fraccionamiento Las Brisas,, en ciudad San Juan del Río, que están padeciendo la falta del servicio de agua potable desde hace varias semanas, desde el mes de diciembre.

Los vecinos pagan pipas con agua para surtir los tinacos, lo que habla de un problema fuerte para 18 familias.

Digo, más allá de si es o no temporada preelectoral, piden estas personas que por favor le avisen al presidente municipal Jaime Escajeda para que meta orden en la oficina del agua potable y de respuesta positiva a la ciudadanía.

El frío invernal, la pandemia en semáforo naranja, que por la falta de agua potable pareciera rojizo parea estas familias afectadas y sin respuesta positiva de la presidencia municipal ni el ayuntamiento. Por amor de Dios, primero atenderá la sociedad y después el tema personal electoral, piden estas gentes.

Lo anterior entre la raza de bronce y entre la raza política la atención está puesta en la nominación a la candidatura prianista a la presidencia municipal 2022 -2025.

Atención regidores priístas, panistas y morenistas, resolviendo problemas y haciendo precampaña, para no hacer hoyo.

En Canatlán, se conoció que además de la firma del convenio PAN /PRI, se buscará por parte del tricolor hacer compromisos que permitan visualizar un trabajo intenso y después espacios en la administración.

Si la fuente es seria, se menciona que en la planilla prianista la posición de sindicatura y las posiciones tercera y cuarta serán para el otrora invencible tricolor, hecho que sin duda provocará zozobra, nervios y lo inherente a una campaña política electoral inédita, entre antiguos adversarios.

Se habla de que Efrén Lares Cervantes, Fredy para los amigos, será el coordinador de campaña de la ahora precandidata Verónica González Olguín, repitiendo lo sucedido en el año 2019, cuando el match entre Dora y Anita, quien no se descarta, pudiera repetir en planilla, pero ahora en posición de regiduría.

Lo anterior se escucha, se menciona y tiene el carácter de extraoficial, dentro de la antesala de unas campañas que ofrecerán ingredientes nuevos, como por ejemplo, la posibilidad de que las contrincantes distritales del año pasado Ángela Rojas y Cinthya Martell ahora vayan en la misma planilla de Haciendo Historia.

En Nuevo Ideal, algunas personas se preguntan que ha sucedido con el ex alcalde Miguel Ángel Quiñones Romero, aspirante a la precandidatura de Morena a la presidencia municipal.

Está en la alineación futbolera de once, poco se mira el quehacer proselitista que hace quien fue alcalde en el trienio2013 -2016, a diferencia de Norma Ruiz y Francisco Luis Gracia, quienes pareciera, pudieran se los finalistas internos para esperar la definición del género.

Dicen que en Morena no se conoce la táctica del dedazo, aunque después del proceso entre Marina y José Ramón ya hay quienes tienen sus dudas. Pero bueno, esto no es dogma de fe, para aceptar de manera obligatoria lo que se dice en las cúpulas. A esperar para comentar.