Recorriendo…

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM).- Pues vaya que las predicciones políticas empiezan a cumplirse en San Juan del Río y luego del anuncio hecho en el Partido Revolucionario Institucional de que el candidato sería Hugo Gándara, el mediodía de sábado se conoció de la renuncia al Partido de parte del alcalde Jaime Escajeda Martínez, Enrique Martínez Gándara y reconocidos dirigentes de sectores y organizaciones.

Digo, que suceda eso precisamente en la tierra del candidato a gobernador Esteban Villegas Villarreal tiene varias aristas, entre ellas que más allá de lo que se diga, no hay buena relación política entre Esteban y Rubén Escajeda y que la decisión dada a conocer por la dirigencia estatal se observó fuera de la realidad actual, que, dicho sea, no es novedad en el PRI sanjuanero.

Hugo Gándara fue tesorero en la presente administración municipal y de acuerdo a buenas fuentes, salieron mal en la relación él y el alcalde Jaime, saliendo Gándara de la administración municipal y se derivó una presunta denuncia de parte del gobierno en contra del ex funcionario y ahora candidato priísta.

Pero ahí no termina esto, sino que los inconformes ex priístas presuntamente se van a Movimiento de Regeneración Nacional, donde se dice, apoyarán la candidatura de Gloria González, esposa del panista y ex candidato Enrique Ramírez y cuñada de la actual regidora María Candelaria Ramírez y ex alcalde Víctor Hugo Ramírez.

Lo curioso es que mientras que en la cúpula morenista estatal ya se maneja el nombre de la distinguida señora, al seno de Morena San Juan del Río, donde están los que han trabajado por el proyecto de la Cuarta Transformación, los verdaderamente morenistas aún no saben nada, pero por lo menos su dirigente Juan Gerardo Hernández Jiménez algo ha escuchado del tema.

Entre los morenistas sanjuaneros de talacha se menciona que la candidatura de Gloria González fue comprada al dirigente estatal Otniel García Navarro, que así lo anduvo diciendo el “Güero” Ramírez, dicen, lo dijo desde antes de que se conociera que Gloria presuntamente será la candidata, lo cual, mencionan, será una verdadera burla.

Más allá de si está o no en las manos de la candidata Marina Vitela Rodríguez, de darse la candidatura de Gloria, los morenistas amenazan con irse, pero no votarían por los candidatos priístas, parece que los morenistas sanjuaneros si tienen vergüenza, porque les ha costado posicionarse en el quehacer de campo, con la gente.

Digo, si la política partidista de Nuevo Ideal se parecía a una pintura de Picasso, muy poco entendible vista desde afuera, por eso de los enjuagues, traiciones y demás, la de San Juan del Río está resultando con los elementos para un melodrama o una comedia, de acuerdo al lugar de donde se mire.

Digo y con eso, piden que la ciudadanía tenga confianza en los partidos políticos y en quien los dirige. A esperar para comentar.