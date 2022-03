Recorriendo...

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM). - Francisco Luis Gracia, Omar Nevárez Velázquez, Zaira Quiñones y Miguel Dévora Galindo son quienes presuntamente encabezarán los proyectos partidistas para la renovación de ayuntamiento en el municipio Nuevo Ideal.

Luego de la retirada de Manuel Zurita del proyecto panista, era la propuesta para ser el candidato, que aún no lo era como tampoco lo son en este momento los mencionados, sino hasta que se registren y reciban constancia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y ante su retirada, la designación la llevará Miguel Dévora Galindo, secretario actual del ayuntamiento o ex secretario, no se sabea ciencia cierta.

Sorprendió mucho el comunicado que presuntamente puso en redes sociales Manuel Zurita, quien antes que todo es un caballero y ha sido un político de mucho respeto y la sorpresa es por los códigos que se tienen en la vida política y personal, pero bien, al final es una expresión y un sentir, con el derecho de hacerlo público.

En el tema de Miguel, se desconoce si cumple con lo estipulado por la Constitución Política Estatal, que marca en su artículo 148 en su inciso III, la obligación de separarse de un cargo público 90 días antes de la elección, que bien pudiera haberse cumplido, porque a la fecha es un espacio que sigue sin cubrirse.

Miguel como persona es excelente; como político sin duda ha sido de resultados, pero como candidato, pudiera parecer perfil bajo. Repito, dicho con respeto, por la calidad de persona que ha sido, ahora y siempre.

En lo que corresponde al morenista Francisco Luis, pudiera darse el caso de que lleve en su planilla, como síndico, a la Maestra Norma Ruiz, que, de llegarse a dar, representaría un proyecto 100 % morenista, de justicia para los que han trabajado para el proyecto de la 4T, sin las simulaciones que terriblemente se hacen o se pretenden hacer en otros municipios. Conste que no menciono a San Juan del Río, para no herir susceptibilidades.

En lo que respecta al Partido Revolucionario Institucional, se la juega con un joven profesionista, Omar Nevárez Velázquez, empresario, hijo de otro reconocido hombre de empresa y sobrino del ex alcalde Ernesto Velázquez, es decir, Omar lleva sangre cantaléense, pero es orgullosamente nuevoidealense.

Para el PRI es la oportunidad de reconstruirse, de refundarse, más allá de quienes se van ose quedan, en el caso de Miguel Escobar y de la corriente de Los Búfalos, que al parecer están en otros proyectos. Sin lugar a duda el liderazgo de Fernando Barragán estará doblemente comprometido por el partido tricolor, porque el voto diferenciado sería, en este caso, una terrible equivocación.

Muy distinto el caso de Miguel, quien, como conocedor de la política y sus formas, negoció con el PRI, se incumplieron acuerdos y como persona que conoce del tiempo y las formas, se retiró sin hacer compromisos, sin ofender y guardando las formas a lo previamente establecido.

Zaira Quiñones, por su parte, excelente regidora, quizá la más comprometida con su responsabilidad como representante ciudadana, pero dicho con todo respeto, sin partido que pudiera generarle un triunfo. Con el mismo respeto, la búsqueda debe ser buscar ser el mejor resto mayor y seguir en el cabildo, a menos que alguna fuerza o corriente se le sume y logre agregar espacios en el ayuntamiento siguiente.

Concluyendo, el actual proceso electoral es oportunidad única para que la normalidad y la congruencia política, perdida hace mucho tiempo, llegue de nuevo a los Partidos Políticos y a sentir del columnista, la gente no perdió la fe en los partidos, sino en los políticos, en las personas.

Y esto lo digo porque dudo mucho que la gran mayoría, militantes incluidos, conozcan los documentos básicos y estatutos de cada partido y lo que sí conocen es a quienes los representan y se benefician de ellos, a ellos, a los funcionarios ladrones, deshonestos, incongruentes y trapecistas del poder, es a ellos a quienes se les perdió la confianza.

Quien fue desleal, falto de vergüenza, ambicioso de poder y trapecista políticos lo seguirá siendo a donde vaya, porque esos atributos no como el jocoque o el cáncer, que se hagan se un día para otro. Pero bueno. A esperar para comentar.