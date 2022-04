Recorriendo...

REGIÓN NOROESTE, Dgo. (OEM). - Arranque de campaña con visita recíproca Durango –Gómez Palacio tuvieron los candidatos Esteban Villegas Villarreal y Marina Vitela Rodríguez el domingo tres de abril, misma que tendrá una duración de dos meses y que de acuerdo a los antecedentes y actores políticos que participan en ambos lados, pareciera más un proceso interno priísta que un proceso electoral constitucional.

De nueva cuenta, al igual que hace seis y 12 años, los candidatos de los partidos o coaliciones protagonistas participantes en las elecciones estatales son personajes formados en el Partido Revolucionario Institucional, que sumado a la amistad que une a los actuales abanderados, podrá pensarse que habrá una campaña menos subida de tono como las dos anteriores.

La presencia panista en la campaña a gobernador está con Patricia Flores, candidata de Movimiento Ciudadano, a donde llegó recientemente, con formación y trayectoria en el Partido Acción Nacional.

Luego del interés de las militancias para estar presentes con sus respectivos candidatos, esa atención se regresa al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, en la validación de las planillas municipales registradas y en su caso, de los cambios que pudieran generarse.

Donde ya comenzaron los cambios fue en Morena Nuevo Ideal, concretamente en la directiva ejidal, donde Clemente Mendoza Carrasco renunció a la presidencia del Consejo de Vigilancia y en donde se comenta que pronto lo hará el secretario del comisariado Jesús Aguirre.

Lo anterior, presuntamente se deriva de cambios que se hizo a la planilla partidista que encabezará Francisco Luis Gracia Márquez, quien debido a tema de salud no estuvo presente en la asamblea ejidal realizada el domingo tres de abril, nueve meses después de haber sido electo.

Si como dicen, también Margarita Vidaña y Tino Nevárez se alejaron de Francisco Luis, será interesante conocer la posición final de la planilla que contenderá, donde se decía, estaría Miguel Escobar, algo que el propio ex comisariado desmintió, aunque eso sí, mencionan que se hará presente un allegado.

Este procedimiento no es nuevo ni mucho menos, mencionándose que en la planilla de Acción Nacional irá una hija del ex alcalde Pepe Quezada, en la segunda posición y que la suplente es la esposa del también ex alcalde Ángel Monsiváis Medina, hecho que representa que la corriente de Los Búfalos seguirá en trabajos albicelestes.

Algo parecido sucede en la planilla del Prian Canatlán, donde en una de las posiciones aparece Lupita Unzueta Sandoval, esposa de Jacob Martínez Reyes, una extrañeza conociendo que la figura, el personaje, es el ex regidor y ex alcalde interino, de quien dicen voces, sería un perfil que le haría mucha falta a Vero González en el cabildo, en caso de triunfar.

En la misma coalición, se conoce que, por las circunstancias derivadas de ir en coalición, los ocho candidatos que irán presentes en posiciones de privilegio, propietarios y suplentes, acordaron en ir de acuerdo al proyecto de “mita y mita”, es decir, cada uno estará vigente la mitad del período.

Los candidatos a síndico son Jesús Quezada López / Enrique González Alvarado; en la tercera posición a regidor está el binomio Ana María Duarte / Aruba Flores Ruiz y en la cuarta Ramón Aguirre Moncayo / José Reyes Fernández.

Una práctica popularizada en Acción Nacional que ahora retoman los priístas. A esperar para comentar.