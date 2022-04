Recorriendo...

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM). - Pasó el Viernes Santo y la devoción del pueblo católico estuvo presente en los diversos oficios relativos a los pasajes bíblicos relacionados que ven desde la entrada de Jesús a Jerusalén hasta el vía crucis.

Da gusto ver a la muchedumbre seguir estos oficios religiosos, gente de fe, lo mismo dentro de los templos que fuera de ellos, como es el caso de la ceremonia de prendimiento, juicio o el camino a la cruz, en sitios tan distintos como Tepehuanes, Tayoltita, municipio de San Dimas; Nogales, Coneto de Comonfort y La Sauceda, Canatlán, por ejemplo.

En tiempos en que cada vez hay menos fervor religioso y la semana santa es distinta por las vacaciones y los paseos familiares, encontrar personas que dedican su tiempo a prepararse para hacer una hermosa representación, esperada por cientos y cientos de personas, sin duda una celebración impregnada de religiosidad, respeto y enseñanza para los menores de edad.

En otros temas, los tiempos político electorales están avanzando y falta solo una semana para que inicien campaña en los municipios integrados al grupo “B”, entre ellos Canatlán, Santiago Papasquiaro y San Dimas, donde sin duda habrá pelea entre los alianzas o coaliciones y difícilmente puede marcarse un favorito.

Los municipios del grupo B son Canatlán, Cuencamé, Guadalupe Victoria, Mapimí, Mezquital, Nombre de Dios, Nuevo Ideal, Poanas, Pueblo Nuevo, San Dimas, Santiago

Papasquiaro, El Oro, Tamazula, Tlahualilo y Vicente Guerrero

En Pueblo Nuevo y Nuevo Ideal los partidos políticos irán solos. En el primero de ellos, el priísta Adrián Chaparro buscará consolidar lo hecho en el año 2019, cuando fue elegido alcalde, con una votación aproximadamente de 600 votos más que su contrincante panista y aproximadamente 1, 500 más que el proyecto de Morena.

Bueno, en PBN Morena va en la alianza Juntos hacemos Historia y lleva a la cabeza a Nancy Flores Ornelas, donde Morena, PT, PVEM y RSP buscarán dar la sorpresa y ser partido fresco en el poder, más allá del PAN y el PRI.

Por su parte, el acalde Chaparro buscará crecer aún más en la vida política municipal con la reelección y seguir sosteniendo al PRI en el poder mientras que Abner Vicente Borja Flores tratará de que el PAN regresa a donde estuvo hace un par de administraciones municipales.

Visto de afuera, Morena tiene más para crecer, en caso de que vaya solos tricolores y bicolores, más allá de alianzas de facto.

El presidente Adrián tiene como su mejor o peor carta de recomendación el trabajo que haya realizado al frente de la administración y eso no se puede calificar en la pluma, sino que el único juez para calificar es el ciudadano de Pueblo Nuevo.

En el municipio de San Juan del Río, muy claro el dirigente morenista Juan Gerardo Hernández Jiménez al mencionar que más allá de todo, Movimiento de Regeneración Nacional está cerrando cicatrices y fortaleciéndose, con la llegada de personajes que se suman, sin imponer.

Más allá de las descalificaciones que de manera anónima han recibido luego de la incorporación del alcalde Jaime Escajeda, Enrique Martínez y Aníbal Rodríguez, entre otros, Morena está en la posibilidad de ganar la presidencia municipal sanjuanera.

Habrá que recordar que hace tres años, el 2019, Morena tuvo una votación de aproximadamente 1, 800 sufragios, mientras que el PRI logró aproximadamente 2,500, el PAN 1,200 y el PVEM 300.

Sin duda los Ramírez tienen lo suyo, como también Jaime Escajeda y el grupo de Rubén Escajeda, que si bien su compadre Mariano lo declaró priísta, los hechos lo marcan que su gente bateará para el partido de AMLO y como no hay General si no hay tropa, pues no se tiene gran peso, si es que se queda. Repito, esto visto de afuera. A esperar para comentar.