Recorriendo...

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM).- No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla y a horas para que inicien las campañas político electorales en los municipios integrados al grupo “B”, ya candidatos y partidos están “velando armas”, arranques programados para el sábado 23 de abril.

En Canatlán, la candidata Ángela Rojas Rivera, de la coalición "Juntos hacemos Historia", comenzará su campaña en punto de las 06:30 de la tarde, en la explanada del jardín Juárez de ciudad Canatlán.

Por su parte, Vero González, abanderada de la coalición “Va por Durango” arrancará campaña en la calle Emilio Carranza, en la colonia Rancho Saracho, frente a su domicilio, a partir de las siete de la noche.

En el municipio Nuevo Ideal, Miguel Dévora, candidato del Partido Acción Nacional, iniciará trabajos a las 08:00 horas del sábado, con “crucero” en el bulevar Felipe Pescador, para enseguida realizar visitas domiciliarias.

En el municipio más nuevo del estado, no habrá coalición entre PAN, PRI y el PRD, a diferencia de la coalición "Juntos Hacemos Historia", que iniciará trabajos de campaña a las cuatro de la tarde del sábado, encabezando su candidato Alfredo Luis Gracia Márquez, en la casa de campaña, ubicada en la calle Miguel Hidalgo.

Dos horas más tarde, a las seis de la tarde, el joven candidato Omar Nevárez Velázquez hará lo propio como candidato del Partido Revolucionario Institucional, en la antigua estación del ferrocarril, frente al antiguo tinaco.

Sin duda este proceso será la oportunidad para que el PAN y el PRI fortalezcan su estructura, luego de aproximadamente 12 años de alianzas extraoficiales entre candidatos de ambas instituciones políticas

En Santiago Papasquiaro, el candidato César Rivas Nevárez comenzará su campaña de reelección, encabezando el proyecto “Va por Durango”, a partir de las 00.01 horas del sábado 23 de abril, en el jardín Juárez.

Allá mismo, pero en la alianza Juntos Hacemos historia en Durango, el candidato Jesús Gutiérrez Acosta encabezará los trabajos de inicio en la medianoche de viernes a sábado en la casa de campaña, para luego, encabezar un “crucero” a las 11:00 horas de sábado, acompañado de Marina Vitela Rodríguez, candidata a la gubernatura del Estado.

En El Salto, municipio de Pueblo Nuevo, el candidato Adrián Chaparro iniciará su trabajo de cara a su reelección en los primeros minutos del sábado, con la pega de calcas y perforados, dejando para las seis de la tarde un mitin o encuentro ciudadano en la calle 16 de Septiembre.

En el vecino San Dimas, el presidente municipal con licencia Jesús Alejandro Gurrola Romero iniciará su campaña reeleccionista en la comunidad de Tambores de Abajo, buscando apegarse a lo marcado por las autoridades electorales.

No habrá eventos masivos, solo recorridos pueblo tras pueblo, recordando que la orografía del municipio es obstáculo para la comunicación terrestre.

Enfrente, Armando Barrón, candidato de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)comenzará campaña el domingo 24 de abril, a las 10:30 horas en La Plazuela, Tayoltita, de la cabecera municipal.

A propósito, los sandimenses tiene de nuevo presidente municipal mujer, luego de que en el trienio 2013-2016 la maestra Alma Leticia Reyes Guerra encabezó el Ayuntamiento.

Ahora es Yesenia Chamorro Nevárez, quien estará de manera interina durante los siguientes dos meses, de acuerdo a la licencia solicitada por el ahora alcalde con licencia y candidato Alejandro Gurrola Romero.

La tercera regidora con licencia y en funciones de alcaldesa interina tiene 42 años de edad, comerciante, nativa y con residencia en Tayoltita, cabecera municipal de San Dimas y panista desde hace quince años, cuando comenzó a laborar en la administración que presidió Cecilio Rodríguez (2007-2010)

¿Favoritos en las elecciones a los Ayuntamientos? Sería muy arriesgado hacer un pronóstico, en virtud de que hay muchas variables difíciles de conocer o estimar, pero sin duda serán comicios inéditos, con planillas que integran representantes de diversos partidos, en el caso de las coaliciones.

En el municipio Nuevo Ideal, parecería que el hecho de que el PAN y el PRI jugarán separado pudiera significar un plus para Morena, aunque a decir verdad, las campañas son precisamente para que cada candidato busque fortalecer su imagen ante el electorado, lo mismo puede anotarse para Pueblo Nuevo. A esperar para comentar.