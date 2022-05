Recorriendo....

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM).- En San Juan del Río quedó claro que sí hay pelea entre las coaliciones político partidistas, que nadie va adelante y ambas partes tienen con qué ganar, será cuestión de que la ciudadanía decida quién puede ser mejor proyecto gobernante, la Maestra Gloria González o el empresario Hugo Gándara.

Morena tuvo gran poder de convocatoria, como en su momento lo tuvo el Prian o mejor dicho, Juntos Hacemos Historia y Va Por Durango, respectivamente, para que nadie se sienta ofendido, ambos llenaron el domo del parque Gral. Francisco Villa.

De todo lo dicho, se destaca lo expresado por otro sanjuanero, ex alcalde Javier Jiménez, al referirse a la amenaza que su paisano Esteban Villegas hizo a otro sanjuanero, Jaime Escajeda. “Le damos a Marina nuestra confianza y la oportunidad de que nos gobierne, porque no vamos a permitir que quien aquí nació, creció y se formó en San Juan del Río, venga a amenazar con que tenemos que seguirlo por el sólo hecho de ser de aquí, condicionando a su propio pueblo a que, si llega a ser gobernador, a todo aquel que no le ayude, le irá muy duro”.

Por su parte, Marina Vitela también hizo lo propio en su mensaje, destacando que “.. el gobierno del cambio se enfocará en atender a los que menos tienen, no en buscar revanchas políticas, aseguró Marina Vitela, candidata al gobierno estatal de la coalición “Juntos Hacemos Historia”, quien dijo que no permitirá que traten de dividirlos o de forzar su voto con amenazas, como lo quieren hacer quienes se decían ladrones entre ellos y ahora, con tal de mantener el poder, van de la mano en la elección.”.

Allá mismo, se hizo presente en tierras sanjuaneras, Isaías Berumen Aguilar, flamante dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos CNC, quien acudió a darle posesión a Gerardo Ríos Raymundo como nuevo dirigente del comité municipal campesino, relevando a Enrique Martínez Quiñones.

También tomó protesta a Lorena Enríquez Enríquez como presidente de Acción Femenil y al joven José Manuel Lares Ferman como presidente de la Vanguardia Juvenil Agrarista.

Muy claro el político panuquense, en su mensaje de qué hay mucho por hacer en tareas partidarias, en este proceso electoral que se vive en San Juan del Río y el Estado, en favor del partido que cobija al sector cenecista, que es el Partido Revolucionario Institucional.

En Rodeo, la progresista región tiene su tercera presidente municipal, Martha López Medrano, después de Gloria Orozco y Mary Amaya.

Profesionista, egresada del Instituto Tecnológico de Durango, se podrá decir, sin temor, que es la alcaldesa más Santa que haya tenido el municipio, algo que se puede comprobar.

Por lo pronto, ella ya es parte de la historia política de Rodeo, como tercera presidente municipal mujer.

En Canatlán, los dirigentes y acoplados morenistas en el Estado tuvieron reunión de trabajo, en donde se destacaron temas que son para consumo interno, pero donde surge la duda de que hay el sentimiento de que las candidatas Ángela Rojas y Marina Vitela están recibiendo trato diferenciado a la hora de colocar propagandas y demás, en un proyecto donde la identificada con Morena y la 4T es la gomezpalatina. A esperar para comentar.