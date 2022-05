Recorriendo....

REGION SIERRA, Dgo. (OEM).- Lo mejor de las campañas políticas está por empezar, caso concreto de Nuevo Ideal, donde pareciera como si fuera competencia de cien metros planos, el priísta Omar pareciera estar a punto de emparejar al presunto líder Francisco Luis Gracia.

Si como las imágenes lo muestra, Omar cuenta con el respaldo, por separado, de Fernando Barragán y de Miguel Escobar, más lo que le sume Manuel Zurita y afines, cuidado, porque para el panista Miguel Dévora sería la primera elección en al menos 12 años, donde Acción Nacional no tenga el respaldo de priístas.

Por las familias a la que pertenece, el abanderado tricolor tendrá también el apoyo de reconocidos panistas, entre ellos ex alcaldes. Uno de ellos ya se lo dijo a Miguel. En esta ocasión con el PAN no iremos.

Por otro lado, a diferencia del año pasado, cuando Morena fue la gran sorpresa, en la elección distrital, en esta ocasión no tiene el respaldo de conocidos ex alcaldes, que se metieron abiertamente a favor de Aarón y en contra de Gerardo Galaviz.

Otro plus que pudiera tener el priísmo es que no hay fuego amigo o por lo menos hay cordialidad entre los integrantes de planilla, lo que al final representa cordialidad y buena vibra.

Sin duda habrá que mencionar el quehacer del delegado Mario Ayala, joven promesa del priísmo estatal y que pareciera, estará entregando buenas cuentas.

En Canatlán, el joven empresario restaurantero Jorge Campos Chávez hijo, convocó a empresarios, comerciantes y personas dedicadas a la venta, a un encuentro con la candidata Ángela Rojas, quien llegó acompañada de la gente que reclutaron para el PVEM, coordinador por Andrés Gurrola Vázquez.

Muy buena convocatoria la de Jorge, quien destacó como en los momentos de la pandemia, presentó un proyecto alternativo al cabildo, que le permitirá vender alimento, paquetes para desayuno y comida, a un bajo precio y con ello, mantener a flote el barco, en ese momento difícil.

Recordó que todo estuvo bien, hasta que presuntamente la presidente Dora se enteró que el de la propuesta era Jorge, rechazando de inmediato, porque Jorge no había votado por él.

Ahora Jorge se la juega por quien en ese momento le respaldo, Ángela Rojas, pero no solo eso, sino que se la juega creando una red de comerciantes para que se unan al proyecto de la marca Ángela Rojas.

Este tipo de reacciones en contra de la alcaldesa y en consecuencia contra el proyecto Va por Durango, crecerá, como quizá en la cara opuesta, la candidata Vero tenga el apoyo de quien ha sido beneficiado con acciones y obras de las dos últimas administraciones.

Por cierto, muy justo Campos Chávez al señalar que contra Vero no hay nada qué decir, lo cual también es de comentarse.

En lo que se refiere a la candidata Vero, habrá que preguntarse hasta dónde es la fuerza que guarda el aliado PRI, que se observa, visto de afuera, que no vive sus mejores tiempos y el último en irse o de los últimos, es Javier Reyes Solís, ex dirigente municipal tricolor, priísta de muchos años, dolido de no haber sido evaluado de una mejor manera o por lo menos más justa, a la hora de la definición de candidaturas. A esperar para comentar