Recorriendo…

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM).- Cuando estaba en marcha el proceso electoral 2021 -2022, en esta columna se anotó que con lo que sucedía en Rodeo, los astros se le alineaban a la hoy alcaldesa con permiso Mary Amaya y candidata de la coalición Va por Durango a la presidencia municipal.

Primero, que ella fuera la candidata, al ser siglado el municipio para el Partido de la Revolución Democrática; enseguida, ir en alianza con el Partido Revolucionario Institucional y en tercero lo más importante, el rompimiento que hizo Morena, con la salida de militantes hacia el partido Movimiento Ciudadano.

Esa escisión en el partido de AMLO se dio cuando se nominó a Maira Beatriz Álvarez Aldaco como su candidata, provocando que Lalo Estrada se inconformara con el dirigente estatal Otniel García Navarro, aduciendo que en todo caso la candidata debía ser Rosy Cardoza, presidente del comité municipal de Morena y persona muy bien calificada por la sociedad rodeense y por el morenismo.

El tiempo marca que Otniel debió convencer a los inquietos y que Lalo se aceleró y regresar al partido naranja. En ambas partes faltó capacidad de diálogo y convencimiento, obrando la circunstancia a favor de Mary, los astros terminaron de alinearse.

La razón es la siguiente. Movimiento Ciudadano fue el partido con mayor votación recibida en el municipio de Rodeo, de acuerdo al PREP, con mil 573 votos, seguido por Morena, con mil 465. Mucho muy detrás está el PRD, con 943 votos. Muy pero muy abajo, empatados PAN y PRI con 494 votos y en el fondo, el PT con 46, PVEM 25 y al fondo el RSC clon tan solo 21 sufragios en su alforja.

Esto cuando solo faltan dos casillas o actas de ser requisitadas.

Digo, no faltará quienes digan o destaquen una y mil cosas, pero los números son fríos y en esta realidad, no gobernarán los partidos con mayor votación y no será así por falta de diplomacia, visión o como Usted le quiera llamar, aunque se puede regresar al inicio. Mary Amaya tuvo los astros alineados a su favor, ni más ni menos. En la política como en la vida, todo es tiempo, momento y circunstancia. A esperar para comentar.