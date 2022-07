Recorriendo...

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM).- ¡¡¡ Help, Help, Help ¡!! Exclaman habitantes de la cabecera municipal de Canatlán y automovilistas que transitan por ella paso a la capital del Estado o la región noroeste, al pasar por el pequeño tramo carretero que enlaza la avenida Ferrocarril con la carretera Francisco Zarco, a la altura del edificio del rastro local.

Por la ubicación pareciera que toca al gobierno municipal darle mantenimiento a esa pequeña cuesta llena de hoyancos, que ya no baches, que deja mucho que decir de la imagen de la ciudad de las manzanas.

Algo parecido al tramo que se encuentra sobre la carretera Panamericana, a la salida de la ciudad de Durango rumbo a Parral, a la altura de la curva frente al poblado José María Morelos “La Tinaja”, espacio lleno de molestos baches o una carretera muy “cacariza” en dicho lugar.

Este tipo de señalamientos pareciera cosa mínima ante los problemas mayores, sin embargo, con un poco de voluntad de las autoridades bien pueden rehabilitarse, sin gran costo para el erario público y con un gran cambio de imagen y de seguridad para el automovilista, que dicho sea, en Canatlán se tuvo un fin de semana con tres accidentes vehiculares.

Donde sí los problemas son mayores es en Santa María del Oro, capital del municipio El Oro, donde ya le llaman la pequeña Monterrey, pero no por industrial ni progresista, sino por la falta del servicio de agua potable que viven los sufridos habitantes.

Es muy lamentable que luego del paso de una campaña electoral, donde los grandes problemas son anunciados con sus respectivas soluciones por parte de los candidatos en turno, pero la realidad supera la ficción a la hora de padecer la falta del servicio básico.

Se conoce que el manantial Ojo de Agua y el pozo Puerto Pinto son los lugares donde la gente de SMO acude a proveerse del agua para los servicios de casa, más que para su consumo, toda vez que no es agua potable.

Falta mes y medio para el cambio de administración de gobierno municipal, que para el alcalde Ismael Mata fue de un sexenio, por aquello de la reelección por lo que, una situación como la que aqueja a los orenses pudiera ser resuelta de la mejor manera por Ismael y así, salir con los mejores comentarios ciudadanos.

Ahora bien, se conoce que en varios municipios de la región están a la espera de las partidas que les entrega el gobierno estatal y no se pudiera descartar que la situación en el municipio norteño pudiera derivarse del quebranto o dificultad económica que se atraviesa por esa falta de recurso. A esperar para comentar.