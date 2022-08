Recorriendo...

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM).- Nunca como en este momento coinciden comentarios de agricultores y personajes de la política regional, con el tema de la presencia de chapulines, los primeros referidos a las parcelas de frijol y los segundos, a los cambios que algunos quieren dar, de patrón o proyecto políticos. Es mundo, dijera conocido profesor.

Lo cierto es que en estos momentos de transición de gobiernos, hay nombres que deben resaltarse, por el quehacer, pero sobre todo, los resultados logrados en sus respectivas trincheras. Nombres como el de Mario Ayala Escalante, quien como delegado priísta estatal logró llevar al partido tricolor nuevoidealense de un gris tercer sitio a un primerísimo lugar, en lo que a votación partidista individual se refiere, superando a Morena, al PAN, RSP, PRD, PVEM y los restantes.

El también presidente de los ex normalistas del Estado ha dado resultados a cabalidad en los trabajos que su partido le ha encomendado, es joven pero con mucha visión y madurez, lo cual, digo, debe tomar en cuenta quien mandará en el PRI y en el Estado.

Se llama Raúl Edel Vela Núñez, jefe de la Jurisdicción Sanitaria #4 del 2011 al 2015 y Secretario Técnico de la Secretaría de Salud de marzo del 2015 a septiembre del 2016.

Muy bueno en su profesión, mucho mejor como persona y con resultados y lealtades en el recorrido personal y político partidista.

Le dicen Mr. Futbol en Tepehuanes, con amplio recorrido en la política y también en el sector salud, priísta a cabalidad y leal con sus amigos, Roger Manzano Cháidez sin duda es un valor que el gobernador electo debe reconocer.

Le conocen como “ Profe Chángel”, es diputado suplente, presidente municipal electo suplente y era un brillante director del Colegio de Bachilleres # 10 plantel Santiago Papasquiaro, perteneciente a un subsistema COBAED donde alguien le pegó tremenda puñalada trapera, algo de alta traición, diría el mero chipocles Víctor Higo Castañeda Soto.

A diferencia de Canatlán, los priístas y panistas de Santiago Papasquiaro saben que deben de transitar juntos rumbo al 2024 y mantenerse como coalición fuerte y ganadora.

Mientras que en la tierra del pinole, PAN y PRI navegan unidos y fortalecidos, en la región de las mejores manzanas de Durango el PRI se desmorona, mientras algunos de sus personajes buscan irse solitos en el proyecto estatal y municipal, provocando que emigren al proyecto Ángela Rojas.

Al PAN Canatlán le urge una reestructuración, un cambio de aires y apellidos mientras que al PRI le hace falta lo mismo y mucho más. Traer foráneos les resultó contraproducente.

En San Juan del Río, hasta la mañana de hoy martes 30 de agosto, muchos sanjuaneros ligados al gobierno municipal no sabían si habría o no tercer informe, que ya se confirmó anoche, si y será en el centro cultural que se construye a espaldas de la presidencia municipal.

HELP HELP HELP, exclaman derechohabientes del IMSS Canatlán, denunciando que desde hace meses carecen de la tan necesaria insulina. Son personas de muy bajos recursos económicos, cuya carencia gubernamental les representa un tema casi de vida y muerte. AMLO, Aispuro y sobre todo Dios tiene la palabra para que estas personas tengan respuesta.

En Rodeo, Mary Amaya presentó un tercer informe decoroso, digno y bien llevado, siendo una de las dos o tres auténticas representaciones edilicias que tiene el Partido de la Revolución Democrática, junto con la de Guadalupe Victoria.

Por último, es muy difícil mencionar funcionarios o personal municipal destacado, porque hay infinidad. Van algunos nombres: Mauricio Benítez ( el apellido materno será omitido mientras esté AMLO en el poder); Melina Muñiz, Jesús del Campo, Juvenal Martínez Orozco, Jorge Villalba, Javier Olivas, Alvan Vizárraga, Sergio Luna, Juan Manuel Martell, Daniel Soto, Noé Andrade, Sandra Galaviz y Leonardo Mejorado Guzmán.

A esperar para comentar.