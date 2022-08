Recorriendo...

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM).- Así como en el campo se acostumbra el término cierre de siembras, en el tema político gubernamental pudiera adaptarse un término parecido, que refleje el estado político social en el cual terminan los respectivos gobiernos, en este caso, los municipales.

En Nuevo Ideal, el alcalde Gerardo Galaviz Martínez culminó cobijado por su partido, Acción Nacional, que en todo momento le dieron el respaldo y la felicitación en su despedida de la función edilicia, con la presencia de la dirigente estatal Verónica Pérez y el ex dirigente Víctor Hugo Castañeda, además del dirigente local Jorge Vázquez Galarza.

Presentes el gobernador menonita tradicionalista y tres alcaldes de extracción priísta, José Alejo Quezada, Ángel Monsiváis y Ernesto Velázquez, aunque los dos primeros ya ungidos con el manto paneque. Ernesto sigue fiel al priísmo.

Buena asistencia, buen ambiente, buen cierre con el tema de los terrenos ex de ferrocarril y en general, buen ambiente, con el funcionario estatal más sencillo del gabinete, Manuel Sánchez Zamudio, que al igual que el propio Gerardo, no parecen blanquiazules, por su trato de “ pípol”.

Sin duda Galaviz Martínez cerró bien, más allá de la ausencia del sucesor Francisco Luis Gracia Márquez. Pero bueno, esa es otra historia.

En Rodeo, Mary Amaya cerró su primer trienio con agradable ceremonia, también cobijada por su dirigencia estatal y municipal, además de sus asesores Ramón Arreola y Andrés Villalba. Israel Peña, también perredista, llevó la representación del gobernador Aispuro.

Ex presidentes priístas como Manuel Villa Silerio, Rodrigo Meza Rentería y Esequiel Jurado Medina avalando el quehacer de Mary Amaya y sobre todo, siguiendo con esa coalición prianistaprd.

Ausente el dirigente Antonio Uribe, quien desde hace tiempo marcó su diferencia con Mary, derivado de asuntos laborales, al ser el blanquiazul funcionario municipal.

En Canatlán, Dora González Tremillo estuvo cobijada por una parte del panismo local, descobijada por sus aliados priístas, lo que hace temer por esa alianza antinatura, que en el municipio manzanero no ha pegado del todo y a lo que se mira, no se mira por donde, comenzando que el PRI está muy dividido y en el PAN no andan muy unidos.

Ausente la sociedad que le acompañó en las cinco anteriores ceremonias de informe, pareció un informe solo para los de casa, aunque también le fallaron concejales y asesores. Pero bueno, la cargada estará con Ángela este miércoles.

La presidente electa no fue a la ceremonia, la duda será si Dora estará en la toma de protesta de Ángela o bien, en su lugar la hará el síndico Juan Gilberto.

Allá en San Juan del Río, Jaime Escajeda Martínez tuvo una ceremonia carente de liderazgos partidistas, totalmente descobijado por sus nuevos aliados morenistas, no acudió el joven alcalde Hugo Gándara, tampoco lo hicieron los priístas, ni siquiera los que se pensaba, eran amigos de Jaime.

Presentes los ex alcaldes Víctor Hugo Ramírez y Rolando Villarreal Vargas, quien dicho sea de paso, dio una lección de lo que es la política bien planteada, no con el hígado sino con el cerebro. Ahora ni siquiera Pancho Acosta acompañó a su esposa la regidora, pero buen, el ex dirigente del extinto Duranguense anda muy junto de su nuevo asesorado Hugo Gándara.

Habrá que seguir con interés lo que sigue en la tierra de Villa, con un Rubén Escajeda con un panorama nuevo, que pareciera, no será ni de aquí ni tampoco de allá, pero habrá que darle el beneficio de la duda, por su experiencia y capacidad.

Así están las cosas y este miércoles será de mucha actividad en los municipios del Estado donde habrá toma de protesta. A esperar para comentar.