Recorriendo...

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM).- Tiempos traen tiempos, los llamados tiempos del cambio llegan y se va, pero todo sigue igual.

Viene a colación, entre otras cosas, que este miércoles 12 de octubre habrá de celebrarse el mal llamado Descubrimiento de América o Día de la Raza, misma que las escuelas, que son las verdaderas instituciones formadoras de cambio, debieran promover la modificación, porque no se puede festejar, celebrar o recordar un descubrimiento que no hubo, visto desde la cultura mexicana y no desde la óptica española, que desde siempre se ha mantenido.

Doce días después vendrá otra celebración escolar, la fundación de la Organización de las Naciones Unidas, que se recuerda con parada cívica y la participación de contingentes escolares, ceremonias que las autoridades municipales debieran ir dejando a un lado y en su lugar promover celebraciones estatales o locales, como atinadamente se hace con el 13 de noviembre, con la fundación de Canatlán o el cinco de febrero, con la promulgación de Canatlán como municipio.

Debiera recordarse la fundación del Estado de Durango como tal o festividades cívicas locales como se hace en los poblados, con los desfiles de aniversario del ejido, en los cuales se recuerda a los fundadores.

Hacer el cambio es tarea de todos, instituciones de gobiernos, instituciones de servicio y en el caso de Canatlán trabajar para contar con una historia real, hasta con un corrido auténtico, original, que la propia autoridad municipal o el autor del mismo tengan debidamente registrado.

Deben ser tiempos de cambio, con obras de calidad que realmente cuesten lo que se paga, con programas de seguridad que permitan hacer frente a los riesgos que de manera constante se tienen en la región y no se ande improvisando en cada administración.

Que los gobiernos entrantes no sean más de lo mismo de los que se fueron, que los perfiles que se ocupan en los gobiernos respondan más a una capacidad de respuesta que a un parentesco o un compromiso de campaña política.

Ángela Rojas Rivera tiene la gran ventaja que no se encuentra atada a un partido político y tiene el gran compromiso de que, como en su momento lo hizo Crescencio Contreras García, desligarse de acciones partidarias que influyan a la hora de meter al hijo, sobrino, primo, querido o querida a realizar obra pública, a través de empresas fantasmas o patito.

Canatlán bien puede servir como un laboratorio político partidista plural, con un enjuague de priístas, panistas, perredistas, morenistas, trabajando en una misma administración y bajo la batuta de la alcaldesa Rojas.

Sacar provecho de la experiencia vivida, una creciente que provocó el desbordamiento de aguas, inundación en localidades, colonias y asentamientos humanos, donde algunos de los más afectados nunca vieron llegar ni siquiera un bote de cloro por parte del sistema DIF, a pesar de tanta y tanta gente noble y generosa que respaldó a la población canatlense afectada.

A nivel estatal pareciera que el cambio está más lejos de llegar, porque se siguen los mismos patrones de conducta, donde a poco más de un mes de haber iniciado ya existe gran cantidad de incienso hacia equis o ye gobernante, donde ya se alzaron la puntada de dar a un alcalde como de los mejores del país. ¡¡¡¡¡ Por el amor de Dios ¡!!!!

Con las mismas acusaciones de ladrones que hace seis años se escuchaban contra los funcionarios estatales salientes en aquel año 2016 y que hoy parecen copia de las que se escuchan contra los recién salidos, apenas en septiembre pasado.

Este 2022 debe ser el año del cambio en Canatlán, que deportivamente está arrastrando la cobija, con ligas deportivas caseras que poco se dejan escuchar en el ambiente regional ya no se diga estatal, por ejemplo el futbol, basquetbol, voleibol, atletismo.

En la Liga local el gobierno municipal anterior trabajo de manera intensa para quitar a los entonces dirigentes futboleros, sobre todo por aquellos pleitos electorales PRI / PAN, lo cual hicieron bajo el pretexto de que se eternizaron en el poder, renovando, con la condición de buscar repetir esos empoderamientos permanentes, lo cual, al parecer no se logró.

Canchas deportivas en mal estado, de un deporte que por años fue parte de la grandeza y fama de Canatlán, el futbol. Ya no existe tal grandeza.

A esperar que los cambios lleguen, que la sociedad deje por fin de tirar, desperdiciar el agua lavando coches o barriendo la calle; que por fin se tome conciencia sobre el adecuado manejo de la basura y entiendan que iniciar un relleno sanitario debe ser de prioridad o importancia municipal más que de caprichos de grupos.

Falta mucho por hacer para lograr un cambio que aún se mira lejano, donde hasta la Benemérita Cruz Roja, tan eficiente haciendo mucho con lo poco que tiene, ha sido criticado por no alcanzar dar servicio a un mismo tiempo a un accidente de una magnitud poco vista en el municipio.

Corresponde a la sociedad aportar económicamente para solventar el servicio que presta Cruz Roja, porque sus elementos podrán ser capaces de hacer muchas cosas, pero milagro creo que es un poco más difícil. A esperar para comentar.