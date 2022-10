Recorriendo…

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM).- Pian pianito la lleva el tocayo Antonio Díaz Castro, presidente del Consejo de Cruz Roja delegación Santiago Papasquiaro, quien estará de manteles largos este sábado próximo, encabezando la entrega de uniformes y reconocimiento a quienes dentro de la institución trabajan a favor de la sociedad.

Socorristas, juventinos, damas voluntarias, capacitadores y todos quienes hacen lo correspondiente para que la Benemérita institución apoye a la gente que la requiere. Digo, lo bueno también hay que decirlo y reconocer el quehacer del tocayo Antonio Díaz Castro.

Allá mismo, Pablo Carrasco, prestigiado artista, director de la Casa de la Cultura, sacando con el mejor esfuerzo posible lo que el Instituto de la Cultura en el Estado le hace el favor de enviar, dentro del llamado Festival Revueltas, que por su origen, el de la familia Revueltas, debiera tener en Santiago Papasquiaro una mayor y mejor presencia.

Este próximo sábado tendrán al Danzón Añoranza, de la ciudad de Durango, cuyo traslado correrá a cargo de los anfitriones, porque al parecer el ICED no trae presupuesto.

El cierre de octubre tendrá cosas buenas para los santiagueros, en lo que a la Casa de la Cultura se refiere, gracias al esfuerzo de Pablo y el respaldo del alcalde César Rivas Nevárez, que tiene en su primo a un excelente colaborador, que sabe de cultura.

A propósito del Estado, bien hará el Registro Civil Estatal, ahora con Nazario Ortega al frente, de arreglar las cosas en lo que se refiere al arrendamiento del inmueble de la oficialía 2 en ciudad Canatlán.

¿Cómo que no cumplen con el pago de la renta? Total, si no tienen con qué cubrir pues a regresar la sede a oficina del gobierno municipal, aunque a decir de conocedores, lo que produce en dinero esa dependencia si cubre muy bien para liquidar a tiempo la renta, que es de varios miles al mes, como los dedos de una mano.

El que la oficina esté cerrada afecta a la ciudadanía, como ya sucedió el miércoles con una boda programada; ahora habrá que ver hasta dónde es válido que el propietario cierre de manera unilateral el local, que se entiende, está en poder del arrendatario y no del arrendador y más cuando el personal que ahí labora, empezando por el oficial Miguel Ángel Ortiz Parra, está entre la espada y la pared. A esperar para comentar.

En Rodeo, el regidor priísta Matías Segovia Enríquez muy metido a la organización de la Feria Regional, Agrícola y Ganadera 2022, que comenzará el miércoles 26 de los presentes, con la coronación de la soberana, proceso en el que toman partes seis candidatas.

A propósito de Rodeo y priístas, el tricolor realizó su reunión de consejo político, aprobando que la elección del comité municipal sea a través de los delegados y con ello, empezar a preparar trabajos y cuadros para lo que sigue, en el 2024 pero sobre todo, el 2025.

Un problema que se presenta para los comités, del PRI, PAN y Morena, por lo menos, es que las dirigencias estatales hacen y deshacen a su antojo, faltando a la ética partidista y al respeto de la militancia, como sucedió con los morenistas de San Juan del Río, que recibieron en el proceso electoral municipal del presente año una puñalada trapera de su dirigente Otniel García Navarro y/o quienes le acompañaban, echando a perder lo que morenistas auténticos habían construido en el municipio.

Ahora lo resienten los panistas, con quienes desean, desde la cúpula nacional, dejar a un jalisciense al frente del Comité Directivo Estatal. ¡!! Bendito sea Dios ¡!!

Ahora solo a esperar si los paneques salen como los morenistas sanjuaneros, súper disciplinados ante una decisión absurda y mezquina. Sin duda en Durango hay panistas que tienen el conocimiento y mérito para ocupar los espacios de su dirigencia estatal.

Dicen que no hay Marco que sean pendejo, ojalá en el PAN no se rompa la regla no escrita…..