Recorriendo…

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM).-Buenas cuentas tuvo la presidente canatlense Ángela Rojas Rivera al encabezar la integración, toma de protesta y puesta en marcha del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Copladem), con la participación del también canatlense Manolo Ávila Galindo, en su carácter de funcionario estatal.

Si la política se mira como la oportunidad para sumar, crecer y dar resultados, sin duda que se destaca la visión de Ángela por sumarle a su gobierno a funcionarios que destacaron en la administración de gobierno municipal que le tocó vivir en su calidad de regidora, más allá de colores partidarios.

Personas que en su momento fueron calificadas como buenos elementos en la administración de Dora González Tremillo siguen manteniendo ese perfil alto en el actual gobierno, sumándole la experiencia obtenida al frente de la respectiva dirección o área a su cargo.

Lo mismo se puede decir de los integrantes del Copladem, personas reconocidas en la comunidad, parte de la diversidad político partidista, económica, vecinal, social, cultural y deportiva de Canatlán, lo mismo de cabecera municipal que de las localidades rurales.

En lo que respecta a Manolo, flamante Coordinador de Vinculación en los Municipios de la Coordinación de Gestión Gubernamental en la administración estatal, tendrá la oportunidad de recorrer el Estado, fortalecer lazos y de acuerdo al resultado de su labor, estar vigente para lo que sigue en el calendario electoral estatal, el año 2024.

En otros temas, el Químico Hugo Posadas de la Cruz apenas empieza a retomar la calma como director del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Canatlán, al igual que la presidente Ángela y los funcionarios de la administración, luego del tsunami provocado en el arroyo Mimbres, que afectó viviendas, parcelas, infraestructura urbana y algunos egos particulares.

A menos de una semana de iniciar labores, el gobierno 2022 -2025 de Canatlán tuvo su primer examen, una situación difícil que llegó en una etapa económica muy crítica para éste y todos los gobiernos municipales, salientes y entrantes.

Algo parecido, pero en menor escala, a lo que acontece también en el municipio de Rodeo, donde la presidente Mary Amaya hace malabares con el raquítico presupuesto y recursos para dar respuesta a los afectados por desborde de arroyos.

Por cierto, ojalá que la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado (Secope) retome la reconstrucción del puente del poblado Buena Vista, afectado hace un par de años y que sigue a la espera de ser reparado.

También en San Juan del Río, Hugo Gándara resintió daños por desborde de arroyos en el poblado San Lucas de Ocampo, a principios de septiembre, que en la región debiera considerarse más el mes de los siniestros que de la patria, recordando que a los tres municipios citados, además de Coneto de Comonfort, septiembre siempre les trae alguna sorpresita. Pero Bueno.

¡¡¡ Ring, ring, ring!!! Y el teléfono celular de políticos de la región nomás no responden, incluyendo el de una flamante dirigente panista municipal. No Usted no, Bertha Alicia, Usted sí responde llamadas... A esperar para comentar.