Recorriendo...

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM).- Instituciones educativas y estudiantes de la región están dando de qué hablar, muy bien por cierto, como son los casos de Marichú Rochel Avitia en Canatlán, Nadia Citlaly López Márquez en Nuevo Ideal y un grupo de alumnos de la Universidad Tecnológica de Rodeo, que participará en un evento nacional en el Estado de Veracruz.

Todos ellos merecedores del mejor aplauso y el reconocimiento, porque estar en eventos de talla internacional y nacional, significa que tienen capacidad, primero así como visión y empeño para ganarse un lugar.

En el caso de la canatlense, ha despertado muchos aplausos en su tierra manzanera, empezando con la alcaldesa Ángela Rojas Rivera, quien dicho sea de paso, apoyó de manera personal para que la estudiante del Instituto Tecnológico de Durango pudiera acudir a Indonesia. Ella es ex alumna del Coba # 29 y su padre, Manuel Rafael Rochel Rodríguez, egresó con honores del ITD y además, es catedrático del Colegio de Bachilleres. O sea, una familia técnicacobaedense.

Nadia López Márquez, del merito Nuevo Ideal, alumna del Coba # 12, acudió representando a Durango a una competencia de oratoria, realizada en Tlaxcala y al igual que su vecina Marichú, con capacidad y talento, apoyada por sus asesores Jesús Escobar Díaz, Carlos Valdez Calderón y sin duda, de la directora Sandra Montenegro.

Cuando los maestros se dedican a trabajan, respetando su calidad y responsabilidad docente, mucho se puede hacer y ahí está el caso de Chuy y Carlos. Ojalá en las escuelas se terminen las acciones negativas y de mala fe que no benefician ni la relación entre personal y sí afectan la imagen.

En lo que corresponde al grupo de estudiantes de la UTR, resulta que al igual que el del ITD, los alumnos tienen que costear gran parte del viaje, no es la escuela a la que representan quien absorbe el gasto que significa la participación, de ahí la importancia de los padres de familias y personas generosas que respaldan las participaciones estudiantiles.

A favor de las escuelas vale decir que en Durango al parecer están económicamente quebradas, algo que al parecer no se miraba desde hacía mucho tiempo, quizá nunca y ahora tiene esa nueva experiencia.

A esperar, en el caso de la UTR, el respaldo del gobierno que preside Mary Amaya, que al igual que Ángela Rojas Rivera en Canatlán, tienen la sensibilidad para respaldar a quienes en verdad lo requieren.

Por último, es para destacar el hecho de alcaldes que, dejando a un lado el sabor y sentir partidista, invitar a seguir laborando a funcionarios que demostraron capacidad en la administración municipal.

Está el caso de San Juan del Río, con profesionistas como Alfredo Marín, quien repite como director de Obras Públicas, José René Reyes Aquino en Obras Públicas de Coneto de Comonfort, quien está en el cargo desde los tiempos en que Francisco de Ibarra recorría esas tierras buscando el oro y el caso de Ángela Rojas Rivera, invitó a colaborar a personas que destacaron en su quehacer en la administración municipal anterior, encabezada por Dora González.

La capacidad no se pone en tela de juicio, porque al final es lo que realmente debiera interesar para estar laborando en la llamada función pública, lo mismo gobierno, educación, salud, que sean los resultados los que hablen por las personas, no las influencias, el partidismo y porque no, el “moche” en la obra pública.

A esperar que el perfil de los funcionarios se apegue a la actividad que deben desarrollar, más allá de colores o sentimientos políticos, reiterando que en Canatlán, funcionarios como Javier Reyes Solís, Juan Manuel Martell, Alvan Ontiveros Vizárraga, Sergio Luna, Alma Gallegos, Daniel Soto y varios funcionarios dieron el ancho en otros gobiernos, entregaron resultados.

Lo de los partidos y campañas se quedan ahí, ya vendrán las siguientes, pero lo estrictamente laboral, eso es otra cosa. Así como están las cosas, para que buscar la división social o el ataque sistemático contra personas que solo se dedican a laborar, Pero bueno. A esperar para comentar.