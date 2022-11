Recorriendo...

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM).- Pues vaya que fue lunes de nombramientos en la Secretaría de Educación en el Estado, entre ellos el de Enrique González Alvarado como Rector de la Universidad Tecnológica del Mezquital.

De inicio pudiera caer de sorpresa en su tierra la llegada del canatlense a dicho espacio, sin embargo, cuenta con el perfil académico para ocupar dicha responsabilidad y también con el recorrido partidista que le permite al Partido Revolucionario Institucional respaldar a quien fue su dirigente y regidor combatiente en el municipio manzanero.

En tan solo seis años, González Alvarado se convirtió en personaje de la política local, hecho que le valió el reconocimiento de unos y el recelo de otros, recordando que la política es una eterna competencia para ocupar los mejores espacios, aun siendo del mismo partido, algo así como sucede en la F1 entre max verstappen y el “Checo” Pérez, por mencionar un ejemplo.

Sin duda Enrique tiene ante sí un reto y la ventaja de ser una región que tiene mucho apoyo del gobierno federal y además, es la tierra de su doble compadre Ismael Hernández Deras, ni más ni menos.

Entre los nombramientos emitidos están el de Jorge Medina Muñoz como Rector de la Universidad Tecnológica de Durango; Arturo Fragoso Corral como Rector de la Universidad Politécnica de Durango; Lucía Hernández de la Fuente, Directora del Instituto de Estudios Superiores de Educación Normal “ General Lázaro Cárdenas del Río”; José Dimas López Martínez, Director del Instituto Tecnológico Superior de Lerdo; Víctor Alonso Gómez Hernández, Rector de la Universidad Tecnológica de La Laguna; Jesús Orozco Rodríguez, Director de la División de Estudios Superiores del Instituto 18 de Marzo; Gerardo Landeros Araujo, Rector de la Universidad Politécnica, José Nahúm Amaya López, Director del Instituto Tecnológico Superior de la Región de los Llanos y la de González Alvarado en la UTM.

Hace algunos meses, otra canatlense tomó protesta al frente de una institución de educación superior, Alma Guadalupe Salazar Castañeda, directora de la Escuela Normal Rural J. Guadalupe Aguilera, quien a juicio de conocedores del tema, lo está haciendo bien.

En Santiago Papasquiaro está el tocayo Antonio Martínez Medina al frente del Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papasquiaro y de acuerdo a los antecedentes, tiene todo para seguir al frente: Priísta al ciento por ciento, trabajó fuerte en la campaña del candidato Esteban y ha hecho su tarea al frente de la máxima casa de estudios del municipio pinolero.

Presuntamente en esta semana estará de visita por allá el mandatario estatal Villegas Villarreal y al parecer ha sido en gira cuando ha dado a conocer nuevos nombramientos.

En el mismo tema, será interesante conocer lo que pasará en la Universidad Tecnológica de Rodeo, donde hace meses, a principios de julio, Gilberto Moorillon llegó como encargado de la Rectoría, mientras se realizaba un proceso de investigación, por queja presentada por estudiantes en contra de la Rectora Wendy Ramírez Alvarado.

Una situación poco entendida desde afuera, por el juicio sumario al cual fue sometida la Doctora en Educación, quien no forma parte de la corriente del Ingeniero Héctor Arreola Soria, personaje que tiene gran prestigio y sin duda peso en sus acciones a quien no se le dio la oportunidad para defenderse y se le mencionó que regresaría al cargo, lo que no ha sucedido hasta la fecha.

Se conoce que esta posición de la UTR saldrá de la propuesta que presentó el Partido Acción Nacional, de la cual Wendy es militante, de ahí el interés por ver cómo termina un proceso, que pareciera inconcluso, desde el momento en que Moorillón Piedra continúa como encargado. A esperar para comentar.

En otros temas, muy bien resultó la jornada revolucionaria promovida por el gobierno de Canatlán; tanto lo cívico, coordinado con el CBTA # 28 que dirige Teodoro Ortiz Nevárez, con una ceremonia y un desfile muy colorido, de bastante participación, que gustó a la gente, como en la esperada kermés, donde todos los empleados del municipio, casi todos, se pusieron el mandil y a darle, para el lucimiento del evento, coordinado por Hugo Posadas de la Cruz, director del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.

Fueron dos fines de semana intensos para la presidente Ángela Rojas Rivera ya que se juntó la celebración de la fundación de Canatlán y la celebración del 112 aniversario del inicio de la revolución mexicana.