Recorriendo…

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM).- ¡ Help, Help, Help! ( Auxilio, auxilio, auxilio para quienes no entiendan el idioma inglés) claman personas que tienen necesidad de ser atendidos en la oficina del Registro Público Vehicular,( RePuVe ) en el municipio de Nuevo Ideal.

Hay vecinos de Canatlán y Coneto de Comonfort que tienen varios días acudiendo y nomás no se les brinda el servicio, presuntamente por falta de sistema, lo que imposibilita al personal que ahí labora a dar trámite a la demanda de servicio.

El gobierno municipal solo presta las instalaciones para que se realice este programa del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, que busca con ello darle seguridad jurídica a los actos que se realicen con los vehículos que circulan en el país.

No hubo sistema el miércoles, jueves y viernes de la semana pasada y ayer solo un rato, mencionan personas de los citados municipios. Digo, una vuelta hasta el municipio de los mejores quesos cuesta varios cientos de pesos, ahora si son varios. Presuntamente les dijeron que la tarde de martes se reanudará. A esperar para comentar.

Y si de auxilio se trata, pues vaya que los trabajadores de las unidades a distancia del Instituto Tecnológico de Durango tuvieron un leve respiro, porque al menos ya les pagaron lo correspondiente al mes de octubre, faltando noviembre con la esperanza de que les llegue de una vez lo que toca a diciembre.

Presuntamente hay el compromiso del gobernador Esteban de que ya pronto les pagarán el resto, lo que de una u otra manera les da esperanzas a los esforzados trabajadores, que por lo pronto están “ desarmados” para hacerle frente a los gastos navideños que se acercan.

A propósito de actividades navideñas, el tocayo Antonio Díaz Castro, presidente de Cruz Roja delegación Santiago Papasquiaro, prepara una actividad que busca recaudar fondos para seguir manteniendo a flote a la Benemérita institución de servicio.

Un baile, que tendrá lugar el próximo 22 de diciembre y que sin duda tendrá el respaldo de la noble sociedad santiaguera, que se distingue por apoyar las causas nobles y más cuando se trata de una institución que su objetivo es ayudar a la gente.

El baile prácticamente será gratis, solo una cuota de recuperación de 200 pesos, lo que sin duda será un plus para que haya excelente asistencia.

Digo, en este mundo nadie sabemos cuándo podamos necesitar de la Cruz Roja y más en tiempos de fiesta.

En tema de política y cosas peores, el Partido Revolucionario Institucional, al igual que ya lo hizo Acción Nacional, se prepara para renovar comités municipales y en el caso de Canatlán, cambiaron al delegado Mere Ramos, a quien enviaron de embajador a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado y en su lugar enviaron al campeón sin corona, el tepehuanense Eder Gutiérrez.

¿Por qué campeón sin corona?, porque en el municipio del mejor queso ranchero, la raza priista sabía que Eder merecía la reelección. Pero bueno, donde manda capitana no gobierna marinero.