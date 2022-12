Recorriendo...

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM).- Los mejores comentarios se llevó la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado por el mejoramiento que hizo a la carretera que enlaza las comunidades de Venustiano Carranza y Ricardo Flores Magón con la carretera federal 45 o Panamericana, en el municipio Canatlán.

Un trabajo que no dejó ni un solo bache en esa vía de comunicación, pavimentada en el trienio municipal que presidió Pedro Orona Romero y en el Estado Maximiliano Silerio Esparza (1992 -1998).

Qué bonito es cuando la gente agradece las buenas acciones, como sin duda no tardarán en hacerlo habitantes de fraccionamientos ubicados en la ribera del arroyo Mimbres, al concluir los trabajos de desazolve que la misma Secope realizó luego de las fuertes inundaciones a viviendas provocadas por el desbordamiento de agua.

Ya no es aquella dependencia estatal que ofrecía obras de calidad y entregaba obras mal hechas o mal terminadas, no, ahora inicia una acción y no para hasta terminarla, como sucedió con el citado desazolve, lo cual deja contentos y más protegidos a cientos de familias canatlenses. Clap clap clap (Aplausos).

En Nuevo Ideal, el tema político partidista cerró de inmejorable manera, luego de la reunión realizada entre el alcalde Francisco Luis Gracia Márquez y el diputado Gerardo Galaviz Martínez, quienes habían tenido algunas diferencias derivadas de la campaña misma, que terminó con el PRI en primer lugar de votación como partido y con Morena al frente del ayuntamiento gracias a su alianza con Redes Progresistas Ciudadanas.

Nuevo Ideal nos requiere trabajar unidos, dijo el primer edil, a lo cual el legislador y alcalde repetidor asintió de manera respetuosa, encuentro donde también estuvieron la madrina municipal Arquitecta Ana Rosa Hernández Rentería, titular de la Secope y al legisladora federal Martha Alicia Arreola, suplente en funciones de Maribel Aguilera.

Con abrazo, Gracia y Galaviz reiteraron su compromiso de trabajar juntos, más allá de partidos e ideologías, por el progreso de Nuevo Ideal.

A propósito de panistas, fue un cúmulo de falsedades las que se vertieron contra Mario Salazar, ganador en el proceso interna panista, ya que si bien vivió en Jalisco, donde hizo carrera, es originario de Durango, un caso parecido al de otro panista, Manuel Espino, quien nació en Durango pero su carrera política la hizo fuera, hasta llegar a la dirigencia nacional de Acción Nacional.

Afortunadamente ya se hizo mención ello este miércoles 28 de diciembre, llamado Día de los Inocentes y en ese contexto, todo lo escrito en la columna de hoy.

Lo cierto es que la Secope está quedando muy mal al haber dejado inconclusos los trabajos de desazolve y en lo que respecta a la carretera estatal al poblado Venustiano Carranza, está para llorar.

Sobre la relación entre el alcalde y el diputado nuevoidealenses, tienen todo para trabajar juntos a favor de Nuevo Ideal, estorba, quizá, los partidos políticos. ¡Feliz día!