Recorriendo....

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM).- En pésimas condiciones está poniéndose la carretera Francisco Zarco en su tramo Canatlán – Nuevo Ideal, los hoyancos crecen más en tamaño y en profundidad, en perjuicio de los automovilistas que transitan por esa importante y olvidada vía de comunicación.

Las autoridades municipales de Nuevo Ideal y Canatlán han buscado poner su gravita de arena buscando disminuir un poco los efectos de los hoyancos; Francisco Luis lo hizo en el tramo carretero Nuevo Ideal – Guatimapé, sobre la citada vía de comunicación, mientras que su homóloga canatlense le apostó a las carreteras locales a los poblados Magón y Nicolás Bravo, respectivamente.

Corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dar respuesta a las carreteras federales y más que los parchecitos que ha estado poniendo en el tramo correspondiente a Canatlán y en un par de días quedan en nada, los tres niveles de gobierno debieran tomar cartas en el asunto y con ello darle a la gente resultados, no riesgos de accidente.

Ojala alguna alma piadosa le hiciera llegar a nuestro bien amado presidente Andrés Manuel López Obrador la queja firme y bien fundamentada de lo que acontece en esta olvidada región del Estado de Durango, olvidada en el tema de carreteras.

Por lo pronto ¡!! Помощь, помощь, помощь ¡¡¡( Auxilio, auxilio auxilio, para quien no mastique el idioma ruso), digo, con el Help, Help, Help nomás no pasa algo favorable. Lo escribo en tono de broma, pero el problema sí es fuerte y serio.

Este viernes será la ceremonia del gobierno nuevoidealense celebrando el 34° aniversario del inicio del municipio Nuevo Ideal.

Cada administración y cada gobierno tienen su manera de celebrarlo y cuando se pensaba que los panistas eran el partido más mocho, esto es, más allegado a la religión, que celebraban con desfile, misa, ceremonia oficial y alguna comida, parece que con la 4T ya llegó otro más mocho, ya que en sí la celebración será la Santa Misa en el templo del Sagrado Corazón, una guardia de honor en el busto de José Ramírez Gamero, en el patio del edificio municipal, con un mensaje del alcalde Francisco Luis Gracia y de ahí a la chamba, creo.

Pero bueno, ojalá en la Misa todas las devociones estén encaminadas a pedirle a ese señor de las canas que por favor se fije un poco más en Durango y le apoye para rehabilitar sus carreteras federales.

Y ya encarrilados en Nuevo Ideal, un mensajito a la madrinota del municipio, para que apoye en la terminación de la pavimentación del tramo de calle Chente Guerrero y Atilano (es nombre, no apodo) López, que no la terminaron y la dejaron para llorar, de los vecinos afectados.

Pareciera que la columna de hoy está dedicada a nuestros queridos amigos de la 4T, porque resulta que a los sufridos agricultores que metieron su grano a vender a la bodega de Segalmex, ubicada junto al poblado Santo Domingo, en los límites de Nuevo Ideal con Santiago, les han tardado mucho el pago, aunque eso sí, les dan esperancitas que para fin de mes les llegará su pago.

En fin, 45 días de espera a lo mejor no son muchos, claro que no se parece a los tres o cinco días que se tardaban para el pago el año pasado, pero ahora parece que el dinero lo enviaron en tortugas. En fin, el campesino es sufrido y no dice nada. Por lo pronto y a manera de felicitación ¡!! Segalmex, la porra te saluda ¡¡¡, dijera algún campirano festivo.