Recorriendo....

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM).- En ciencias políticas, se conoce como gatopardismo existe la expresión el cambiar todo para que nada cambie, una paradoja o reflexión de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, expresando que: "Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie".

Esto viene a colación por los aconteceres que se dan en la vida político partidista de Canatlán, donde podrán cambiar los gobernantes pero no la forma ni el fondo.

Lo que por años se le criticó al Partido Revolucionario Institucional terminó siendo el molde al cual se acomodó Acción Nacional y ahora pudiera empezarse a dar en el partido gobernante, el Partido Verde Ecologista de México, como también en su momento se dio en Morena, a partir del año 2016.

En el tricolor, durante muchos años, con sus contadas excepciones, el candidato llegaba por decisión de algún gobernante en turno, lo que no sucedía en el blanquiazul, que realizaba sus asambleas para definir candidaturas, inclusive, a cada militante se le daba un par de cartelones, uno con la palabra si y otro con la palabra no, para realizar las votaciones.

A los gobiernos del PRI se les criticaba por el acarreo, entrega de las despensas, nepotismo y el negarse a criticar al gobierno emanado de su partido. Criticar al gobierno estaba prohibido.

Llegó el PAN al gobierno y lo que entonces criticaba refinó, a excepción del trienio del presidente Crescencio Contreras García, él fue un presidente comprometido con el pueblo, nunca con partidos.

El PRI que nunca criticaba, ya como oposición criticó; el PAN que nunca alababa al gobierno, lo hizo.

A esperar qué sucede con el Partido Verde Ecologista de México, ahora que es gobierno en Canatlán, que tuvo su proceso de renovación municipal, con ingredientes que en su momento tuvieron PRI y PAN, con funcionarios municipales operando en la logística y organización y como todo partido en el poder, con la mayor afluencia que los partidos opositores.

En el PVEM se viene dando un proceso político distinto, donde una sola persona, llamémosle personaje, ha trabajado en la creación de un proyecto que en la tierra de las manzanas es una realidad y no simulación, como se da en municipios cercanos.

María de los Ángeles Rojas Rivera, mejor conocida como Ángela Rojas, ha creado una estructura que no solo dio la sorpresa en el proceso electoral 2019, una gran sorpresa, sino que la confirmo y amplió tres años después, con el ingrediente o cereza en el pastel de que en ese ínter, logró la diputación plurinominal local.

En su historia política, el PVEM solo había sido membrete en Canatlán, todavía hasta el año 2016, cuando la dirigencia estatal dejó solo a su suerte al entonces dirigente Hassiel Díaz Ruiz, uno de varios jóvenes profesionistas de una excelente imagen, que buscaron darle presencia al partido del tucán.

Llegó Ángela Rojas el 2019 y el destino del partido verde cambio y si no ganó la elección fue porque Morena no quiso entrarle a la alianza establecida, de lo contrario, los números hubiesen favorecido, aunque también el PRI tuvo el gancho al hígado del entonces gobernador Aispuro, quien envió al ex candidato Chebo Soto al frente del partido naranja, Movimiento Ciudadano, para hacerle el caldo gordo a la candidata Dora y evitar el triunfo del PRI y su candidata Ana María Andrade.

Hoy comienza un ciclo nuevo, con un Santiago Castro encabezando al partido en el gobierno, con amplia experiencia política dentro del PRI y un liderazgo al frente de los estudiantes normalistas, con una presidente municipal que a pesar de un inicio difícil lleva un buen gobierno pero también con un PVEM que integra diversas corrientes, intereses y proyectos distintos. Sin duda conducir las riendas partidarias será un buen sinodal para Santiago.

Enfrente, Dora toma un PAN dividido y disminuido, al igual que Manuel Meraz en el PRI, con la diferencia de que la ex alcaldesa ya no tiene el padrinazgo de su compadre gobernador y Manuel tiene el respaldo del mandatario estatal en turno.

En fin, aún con todos los cambios, el panorama político partidista de Canatlán parece no ha cambiado mucho en sus formas y fondo y pareciera aquello de que es necesario cambiar todo para que nada cambie. A esperar para comentar.