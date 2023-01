Recorriendo....

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM) Se llama Mario Amaya Varela, Maestro egresado de la Escuela Normal Carlos A. Carrillo, de Santa María del Oro, actual tesorero municipal en San Juan del Río y además es el presidente municipal suplente.

Ha ocupado diversos cargos públicos en el municipio y como político, sin duda le gustaría ser alcalde en la tierra que lo vio nacer. Cree en la ley y sabe que será ésta la que decida lo que ocurrirá en el ayuntamiento sanjuanero, luego de la solicitud de separarse del cargo de Hugo Gándara.

Si en un momento dado comentó en lo corto que no le interesaba ser alcalde, en lo público hace ver que sí, lo que sin duda es un legítimo derecho ciudadano, además de ser priísta que respaldo a Esteban Villegas en su campaña.

Viéndolo de manera en su estricta legalidad, si Gándara no regresa en 15 días, parecerá que Mario está destinado a ser alcalde que lo supla, a menos que quien manda tenga otros proyectos para su tierra. A esperar para comentar.

Por lo pronto, siguiendo con el tema sanjuanero, pareciera que hubo campaña muy bien orquestada, desde la capital del Estado, en contra del presidente con licencia, como ya le estorbaba a alguien, más allá de la serie de situaciones que Hugo iba acumulando en una vida personal que, justo es decirlo, poco se les sigue o comenta a los picudos de la política.

Las defensoras a ultranza de los derechos de la mujer debieran conocer un poco del juicio mediático que le hicieron a la Rectora Wendy Ramírez Alvarado en la Universidad Tecnológica de Rodeo, donde se dice, el gobierno municipal estuvo hasta las chanclas para buscar quitarla y lo que fue una separación del cargo para investigar, pasaron meses y es ahora que la profesionista no recibe una justa o legal decisión.

Ni la Santa, que de Sata nunca tuvo algo, le hubiese aplicado ese juicio tan injusto, un tema que no llegó a las defensoras de las libertades y derechos de las mujeres, en acción que atentó contra sus derechos humanos, laborales y hasta familiares, por lo lapidario de la aplicación de la ley.

No tengo el honor de conocer al analista Leobardo García Orrante, articulista del Sol de Durango pero muy interesante su percepción de que hace años que el gobierno no representa a la sociedad y la sociedad no cree en el gobierno.

Es increíble como un sector de los creadores de opinión califican a Toño O. Rodríguez como una de los mejores alcaldes del país, venido sea Dios, cuando ni tan siquiera ha podido mejor el tramo carretero que está entra la Unión Regional Ganadera y la ex gasolinera Espeleta, a la altura del poblado José María Morelos o La Tinaja, que tiene años de estar en pésimas condiciones.

Pero bueno, los temas son focalizados por quienes tienen el poder y lo demás es hacer crecer el tema para el juicio mediático, como se recuerda cuando se mencionó por un tiempecito a doña Elvira de Aispuro y de repente, por arte de magia, todos se olvidaron de ella.

Así qué, a ocuparse de Hugo Gándara, a quien por cierto, muy poco medios se han encargado de escuchar su versión, solo la parte contraria, aún cuando se entiende, ya están en juicio legal. Pero bueno, es México.