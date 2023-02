Recorriendo...

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM).- ¡¡¡Help, help, help!!!, exclaman ya no solo automovilistas de la región ante lo que sucede en las carreteras ubicadas en Aguilera, Canatlán, sino también las propias autoridades educativas, alertas ante la presencia constante de accidentes en ese punto, lo mismo en la curva más famosa de Canatlán sino también en el puente de la carretera Panamericana.

En el caso de la curva, frente al antiguo molino, la verdad que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ha hecho, de manera permanente, presencia en la señalética en el tramo Santa Lucía – Aguilera, en la carretera Francisco Zarco, aunque a la fecha ya está muy desgastada y en algunos casos ya desapareció.

También es cierto que cuando se hizo más énfasis en colocar todo tipo de advertencia, bajó de manera muy notoria la cantidad de volcaduras, pero tal parece que ya está tomando un tercero, cuarto o quinto aire de nuevo.

Otra de las peticiones de las autoridades educativas de la máxima casa de estudios de Canatlán se refiere a la falta de alumbrado en la carretera Panamericana, a la altura del puente ubicado donde converge con la carretera Francisco Zarco, alumbrado que al parecer también se requiere en el propio puente.

Han sido por lo menos dos terribles choques los registrados al inicio y sobre el puente, accidentes que han sido fatales y a decir de directivos, la falta de alumbrado adecuado pudiera incidir en el riesgo, aunque también se han presentado atropellamientos al cobijo de la noche.

A decir del reconocido y experimentado socorrista Carlos Avitia Mahacing, es en el tramo carretero ampliado y en buen estado de la carretera Panamericana donde se registran los accidentes vehiculares con mayor saldo de fallecidos y la causa es que debido al buen o regular estado de la carpeta asfáltica también se deriva velocidades inmoderadas que provocan un alto riesgo para los automovilistas.

Un tema que sin duda corresponde a las autoridades reforzar, donde corresponde, pero sobre todo, a la sociedad, a los conductores, al momento de conducir. Por lo pronto, a esperar respuesta en los puntos focalizados, el puente sobre la carretera Panamericana y la curva en la carretera Francisco Zarco, ambos en Aguilera.

Buenos comentarios se lleva Joel Rodríguez, titular del Sistema del Agua de Canatlán, por las acciones que se realizan y están encaminadas, lo mismo a rehabilitar líneas de agua potable y alcantarillado que a preparar el proyecto que permita disminuir los riesgos de afectación en colonias y fraccionamientos ubicados en la ribera del arroyo Mimbres, en tiempo de lluvias.

En Santiago Papasquiaro, Antonio Díaz Castro trabaja en la gestión y acción buscando mejorar la estructura, el equipo y la preparación en la Cruz Roja, institución que no solo atiende al municipio pinolero, sino también a los vecinos de la región serrana. Bien por el Tocayo.