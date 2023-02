Recorriendo...

municipal sanjuanero con licencia Hugo, a quien de manera mediática se le ha juzgado, en lo que parece una trama y lo último fue que se había dado a la fuga, así lo anunciaron los medios, cuando el término pudo haber sido, se ausentó en una audiencia.

Sin duda que el tema Hugo es interesante desde su inicio, con su salida del gobierno municipal 2019 -2022, donde laboraba como tesorero y una demanda en su contra por parte del ayuntamiento.

Luego, su designación como candidato del PRI a la presidencia municipal, sin un sustento fundado para la importancia del cargo, provocando la salida de priístas hacia Morena, entre ellas el entonces alcalde Jaime Escajeda Jiménez, quien realizó su tercer informe sin la presencia del alcalde electo y quien durante la ceremonia de renovación de ayuntamientos, el día miércoles 31 de agosto, fue apremiado por el alcalde entrante Hugo a que dejara la mesa de los ayuntamientos saliente y entrante, bajando el aún presidente en funciones para incorporarse a la fila de invitados, algo nunca visto en ceremonia de transmisión de poderes municipales, que alguien le pidiera a su antecesor no estar presente.

Como alcalde, a Hugo le tocó inaugurar el centro cultural construido durante la anterior administración municipal 2019 -2022, derecho que se le negó a Escajeda Martínez durante la ceremonia del tercer informe de gobierno, con el detalle que la placa develada en el bello edificio no aparece el nombre de Jaime, sino el de Hugo.

A finales del mes de enero, se publicó en redes sociales un breve video, tomado de las cámaras de vigilancia ubicadas en la estación gasolinera propiedad de la familia Gándara, donde se observa al presidente municipal “malmodear” o jalar del brazo a su pareja, hecho que le provocó una condena y la separación del cargo, con licencia indefinida, tomando protesta como interino el primer regidor Daniel Calderón López la tarde del 27 de enero, luego de autorizar el cabildo la licencia de separación del cargo a Hugo.

La Ley Orgánica del Municipio Libre marca en su artículo 63 que las faltas temporales por ausencia o licencia del Presidente Municipal, que no excedan de quince días consecutivos, serán cubiertas por el primer regidor, o el que le siga en número; cuando excedan de quince días, el Ayuntamiento determinará de entre sus integrantes quien deberá cubrirla.

La falta definitiva del Presidente Municipal, será cubierta por el Presidente Municipal Suplente, en caso de impedimento legal o físico de éste, el Congreso del Estado designará un presidente sustituto, quien terminará el período. Eso marca.

Hace un momento terminó la sesión del cabildo sanjuanero, donde se determinó que Daniel Calderón seguirá al frente mientras concluye el caso Hugo N.

La legislación marca que la falta definitiva del presidente será cubierta por el Presidente Municipal Suplente, en este caso Mario Amaya Varela, quien de acuerdo de fuente fidedigna, le fue solicitada su renuncia definitiva al cargo. Mario labora como tesorero, algo que el propio tiempo dirá.

Hasta el momento no se le conoce algún impedimento legal y físico a Mario, aunque salieron voces mencionando que no era priísta, lo que sería motivo para que no pudiera tomar posesión, aunque al interior del PRI está o estaba como aspirante a consejero, lo que sin duda muestra que si lo reconoció el partido.

Hugo podrá caer mal por sus actitudes, con un antecedente que lo anulaba como aspirante a candidato priísta pero que en su momento no interesó a la dirigencia estatal; entonces estaba en el ánimo de quien manda y creo que ahora no lo está, pero lo cierto es que la ley debe respetarse y es el Congreso quien debería solicitar al H. Ayuntamiento respetar el procedimiento marcado en la ley Orgánica del Municipio Libre.

El tema de Hugo “N” sale en el momento en que hay un tema de mucha relevancia estatal y son los más de ocho mil millones de pesos observados por la Auditoria Superior de la Federación, correspondiente al ejercicio fiscal 2021, un tema que sin duda debe ser de interés para el Congreso y para todos los duranguenses, que sin duda debe ser de análisis profundo.