Recorriendo...

REGION SIERRA, Dgo. (OEM).- Se llama Tere Medina, es regidora en el ayuntamiento de Rodeo, posición a la cual llegó a través de Movimiento de Regeneración Nacional, partido del cual fue expulsada por la vía rápida, al no estar en la misma sintonía que su compañero regidor Paulo Efrén Medina.

Y se dice que fue expulsión “fast Track” porque no le dieron la oportunidad de ser escuchada, lo que en todo buen juicio se hace, antes de emitir un veredicto, lo anterior dentro de la diferencia de opiniones sobre el uso de un crédito Banobras que recibió el municipio.

La regidora solicitó al dirigente partidista municipal un espacio para exponer sus motivos, no habiendo respuesta positiva y sí hubo el retiro de la militancia, situación que pudiera preguntarse si lo sabrá la dirigente estatal morenista María Lourdes García Garay.

Marzo es el mes de la mujer, momento en que se puede parafrasear a Sor Juana Inés de la Cruz con el inicio de sus redondillas, crítica sobre la postura que toma el hombre ante la mujer actuando de manera hipócrita, egoísta e impulsiva y al caso que nos trata.

“Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis”. No, no Paulo Efrén, no va para Usted, solo escribo lo que la Décima Musa Mexicana escribió en 1689, aunque la verdad sigue tan actual, como se vio con la actitud tomada contra la Maestra.

Lo que en cabildo se habla en cabildo se queda, esto es, nada de lo que ahí sucede es personal, todo es relativo a temas públicos y lo mínimo si se pide apertura para las opiniones y evitar el mayoriteo por el mayoriteo, sin duda que Teresita de Jesús merece también ser escuchada, antes de que la expulsen de Morena.

La intransigencia no respeta partidos ni tampoco género. A esperar para comentar.

En otros temas, parece que el tema de rehabilitación de la carretera federal 23 o Panamericana pudiera ser el mejor pretexto para unir voces en la región noroeste del Estado de Durango, más allá de intereses o colores partidarios.

Lo mismo los diputados Gerardo Galaviz Martínez y Ricardo López Pescador que los alcaldes Ángela Rojas Rivera que Francisco Luis Gracia Márquez, cuatro nombres y cuatro partidos distintos: PAN, PRI, PVEM y MORENA, respectivamente.

La modernización de dicha carretera tiene más de seis años y comprende de Canatlán a Santiago Papasquiaro, algo que pudiera parecer injusto para Tepehuanes y Guanaceví, municipios que también son enlazados por esta importante y actualmente deteriorada vía de comunicación, puerta de entrada a la región noroeste y a la zona de las quebradas.

Ya lo prometió el aspirante a presidente de la república Adán Augusto López Hernández, actualmente secretario de gobernación; es un tema que en su momento tocaron los entonces gobernadores Jorge Herrera Caldera y José Rosas Aispuro Torres, desde los tiempos en que Enrique Peña Nieto era presidente de la República.

Esperemos que el presidente López y el gobernador Esteban Villegas Villarreal logren concretizar este añejo proyecto…A esperar para comentar.