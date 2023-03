Recorriendo...

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM).- Empiezan los cambios en oficinas de Recaudación de Rentas del Estado, que si bien en esta región iniciaron el mes de febrero pasado, apenas están oficializándose, como fue el caso de Olivia Mendoza Sánchez, en Tepehuanes.

La ex presidente del comité municipal priísta llegó para relevar a tocayo José Antonio García, quien era un ícono entre los Recaudadores de Rentas, con algo así como 35 años al frente de la oficina estatal en el bello municipio donde se elabora el mejor queso ranchero del Estado.

La llegada de Olivia al cargo se dio desde hace un mes, el 13 de febrero, pero apenas este martes 14 de marzo recibió la acreditación o nombramiento oficial al cargo.

En el municipio Nuevo Ideal salió también en febrero el ex alcalde Ángel Monsiváis Medina, quedando como encargada de la RC una persona que ahí labora. Es de esperarse la llegada de un priísta reconocido, de acuerdo a los tiempos nuevos en la política estatal.

Ante la próxima llegada de lo que será el presidente municipal sustituto en San Juan del Río, es de esperarse que para la semana próxima, cuando sesione el Congreso estatal, es curioso ver que no hay voces que se hagan presentes en defensa del ahora ex alcalde Hugo, sobre todo de su partido el Revolucionario Institucional, recordando que no hace mucho, el entonces alcalde encabezó la ceremonia en la cual José Luis Santillano recibió la constancia como dirigente municipal tricolor.

Nadie sabe información oficial respecto al caso judicial que presuntamente enfrentaba el ex primer edil, lo que se conocía es que no estaba en concordancia con la familia y corriente del gobernador Esteban Villegas Villarreal, ya se había perdido la buena relación, lo que sin duda influyó para su salida.

El caso San Juan del Río lleva muchos mensajes, un municipio que se entiende, tiene un año de privilegio por haber sido nombrado el año de Francisco Villa, a un centenario de su muerte.

Otro mensaje pudiera ser el de respetar a la mujer, hacer válido aquello de que a la mujer no tocarla ni con el pétalo de una rosa, algo que sin duda se prestaría a una reflexión profunda, por aquello del Año de Villa.

Por último, voces sanjuaneras se preguntan cuál será el método, sistema o la manera en que la Comisión de Gobernación del Congreso estatal elegirá para proponerlo como presidente municipal sustituto. Ya se sabe que será priista, ahora solo falta saber nombre y apellido y los intereses que representa... A esperar para comentar.