Recorriendo...

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM).- Los esperados cambios en espacios del gobierno estatal se presentaron en las oficinas de Registro Civil en los municipios de Canatlán, Nuevo Ideal y Coneto de Comonfort y así como el Partido Acción Nacional fue mano, hace seis años, ahora le toca al Partido Revolucionario Institucional beneficiar a su gente.

En Canatlán llegó Othón Alberto Martínez Álvarez, en Nuevo Ideal es Allan Izcóatl Barragán Valenzuela, mientras que en Coneto el nombramiento lo recibió José Octavio Ochoa Medina, “Tavo” para la pípol.

OAMA es directivo priista, el joven Allan es higo del ex alcalde y diputado Fernando Barragán Gutiérrez y Tavo Ochoa, ex alcalde priista y suplen a Miguel Ángel Ortiz Parra, hermano del ex alcalde Teodoro Ortiz Parra; José Alejo Quezada Soto, ex alcalde neoidealense y a Verónica Ramos, respectivamente.

A decir de raza tricolor, están a la espera de que se presenten los nombramientos en espacios como las Recaudaciones de Rentas y Oficinas Municipales de Administración Educativa, espacios que se mencionan, deberán encausarse a quienes se metieron de lleno en la talacha.

En Canatlán, por ejemplo, está el caso del ex dirigente priista Ramón Aguirre Moncayo, quien fue candidato a regidor en la alianza prianista Va por Canatlán y aun cuando se pensaba que iba en posición de privilegio, la segunda posición, el PRI solo alcanzó a ingresar al cabildo a la Doctora Ana María Duarte Andrade y Ramón se quedó en la orilla, a diferencia del PAN que alcanzó tres posiciones. Si hay justicia tricolor, Ramonccelo debe ser compensado. A esperar para comentar.

Alza la voz el siempre inquieto Óscar García Barrón, presidente de la Unión Ganadera Estatal del Sector Social, pidiendo que con las acciones que promueve el gobierno estatal en el llamado barrido ganadero que se proyecta en los municipios de Nuevo Ideal y Santiago Papasquiaro, los costos los absorban, por partes iguales, los tres niveles de gobierno y los beneficiados.

Esta organización Ganadera no ha sido apoyada de acuerdo a lo que marca la Ley, entre otros el Artículo 15 de la Ley General de Organizaciones Ganaderas, que establece que es obligación de la Secretaría proporcionar los servicios técnicos, estímulos y demás apoyos para el fomento y desarrollo de la ganadería y de las organizaciones ganaderas que se constituyan de acuerdo a esta Ley; así como de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público apoyar a las organizaciones ganaderas constituidas en términos de esta Ley para recaudar las cuotas especiales de sus agremiados que estén destinadas a promover el consumo de productos, el consumo de productos y subproductos pecuarios, la racionalización de sus excedentes temporales y el fortalecimiento del sector pecuario para mantener y expandir los usos domésticos y exteriores de la producción nacional.

Óscar ha sido un luchador de su organización y de los ganaderos que representa, presuntamente más de 30 mil y quizá los pocos beneficios han sido porque en su lucha política no las ha traído consigo en las últimas y eso en la política partidista es el ostracismo, donde el ganador se lleva todo y el perdedor nomás lo que les dejen, tristemente pero esa es la realidad.

Help, help, help, al alcalde Toño Ochoa, a quienes sus publicistas colocan como el tercer mejor alcalde del país, pero que a personas de Canatlán, Nuevo Ideal, Santiago y Tepehuanes, entre otros municipios, sorprende por el mal estado en que se encuentra la carretera a Parral, en el tramo del poblado José María Pavón, mejor conocido como La Tinaja.

Es zona urbana pero ni así se escapa estar en malas condiciones físicas, lo que a juicio de la pípol, el alcalde del buen nombre, qué digo bueno, excelente nombre, debe pedir a su personal correspondiente poner en buenas condiciones dicho tramo o bien, gestionarlo ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Lúzcase, tocayo y que la rehabilitación sea por la 4T ( La Cuarta de Toño)...