Recorriendo...

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM).- Movimiento de Regeneración Nacional en Canatlán consolida su representación municipal; Hace ocho días rindieron protesta Lizuly González Huerta y Juan Esteban Zamora Ramírez como Enlaces Presidente y este viernes lo hicieron Juan Sifuentes Rodríguez, como Enlace de Secretario General y José Teodoro Ortiz Nevárez como Enlace de Movimientos Sociales.

Morena Durango trae su forma de hacer las cosas; la presidente estatal María de Lourdes García Garay estuvo el jueves 23 de marzo y este último día del mes lo hizo Otniel García Navarro.

En la ceremonia de viernes se tuvo la asistencia del ex alcalde y ex diputado José Teodoro Ortiz Parra, acompañando a su sobrino Teo y a su hijo político Juan y como dicen que en la política la forma es fondo, no se descarta que Teo esté ya encaminado a integrarse al partido de moda.

También presente José Othón Cepeda del Campo, regidor panista en el ayuntamiento 2016 – 2019, blanquiazul de siempre y no se descarta que ahora esté integrado a Morena, que como lo destacó Otniel, es parte del gobierno municipal actual en Canatlán, pero tiene que trabajar mucho para ampliar su votación.

Con esta ceremonia morenista prácticamente concluye la etapa de renovaciones entre los partidos políticos principales en Canatlán; lo hicieron el mismo día el Partido Verde Ecologista de México, actual líder en el panorama partidista municipal y el Partido Acción Nacional, segundo en la tabla de posiciones, segunda fuerza política.

Enseguida el Partido Revolucionario Institucional y este viernes, Movimiento de Regeneración Nacional.

Encabezan Santiago Castro Gurrola, Dora González Tremillo, Manuel Meraz Villaseñor y el binomio Lizuly González Huerta y Juan Esteban Zamora Ramírez, respectivamente.

Los trabajos que les espera estará focalizado a los procesos electorales federal y estatal 2024, donde habrán de renovarse los Congresos así como la elección del que será el presidente de México número 66 y que sucederá al actual, Andrés Manuel López Obrador, quien tendrá el sexenio más corto desde la administración 1934 – 1940, en virtud de que con la reforma electoral del año 2014 establece que la entrega – recepción el año próximo será el día 1 de octubre en lugar del 1 de diciembre.

En otro tema, este día último de marzo Federico Cisneros Rodríguez se despide como Director de Seguridad Pública Municipal de Canatlán, donde hizo un muy buen trabajo, visto desde afuera, lo cual se reconoce desde este espacio.

Federico relevó en el cargo a Oscar Parra, funcionario también muy serio que hizo una labor muy seria en este espacio. Así que, a desearle lo mejor a Federico….