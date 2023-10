Recorriendo...

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM).- El priísmo de San Juan del Río está sufriendo algunos cambios en sus dirigencias sectoriales y de organizaciones, para sorpresa de algunos e incredulidad de otros.

Sin duda que cuando sucede algo en el partido mayoritario mueve más, como en el caso de la llegada de Lupita Jáquez Tremillo a la dirigencia de la organización priísta Movimiento Territorial, lo que sin duda fortalecerá al partido tricolor en los procesos electorales federal y estatal, en marcha y que se avecina, respectivamente.

Regidora panista en el trienio 2016 -2019, la actual presidente de la Junta Municipal del poblado Diez de Octubre (San Lucas de Ocampo) tiene su fuerza, como lo marca el hecho de haber triunfado en el proceso para definir el cargo que ostenta, aun teniendo en contra al entonces presidente municipal Hugo Gándara.

Se conoce que en el proceso electoral 2022 apoyó al proyecto de su paisano Esteban Villegas Villarreal más que al del propio Hugo y sin lugar a duda su arribo al PRI le significará fortalecimiento al tricolor.

El alcalde sustituto Manuel Gallegos Rangel llegó en marzo pasado a dicho encargo y sin duda que su etapa propia como gobernante comenzó el día primero de septiembre y como primer priísta sanjuanero deberá engranar la maquinaria del instituto político al que pertenece.

La juventud y experiencia se combinan, con nombramientos como el de la ex soberana Francely López a la dirigencia del Organismo Municipal de Mujeres Priístas y próximamente de Vanessa Soto a la Fundación Colosio.

El Maestro Marco Evelio Villarreal Jiménez está en el llamado sector popular, la CNOP, mientras que el ex alcalde Juan Pérez hará lo propio en la organización Unidad Revolucionaria.

¿Y Usted, estimado José Luis Santillano, cómo anda en la dirigencia del Comité Municipal tricolor?

Hay voces tricolores que sienten que hace falta liderazgo, que como partido mayoritario el PRI tiene que hacer que sus acciones destaquen y al parecer hasta ahora no lo han sentido así.

Sin duda la coalición Frente Amplio por México ayudará a posicionar al bloque en el poder, donde la dirigente panista Bertha Alicia Soto hace el mejor esfuerzo por darle presencia al Partido Acción Nacional, más allá de panistas que quisieran seguir mandando, cuando ya lo hicieron.

Enfrente, Movimiento de Regeneración Nacional se prepara para respaldar con todo a sus próximos candidatos, siguiendo el trabajo que fortalecieron en el proceso electoral 2022 y que les permitió llevar tres regidores al máximo órgano deliberativo municipal.

Habrá que esperar si suman más escajedistas o bien, algunos retoman el camino tricolor, luego de pasar el berrinche, la inconformidad o la inquietud surgida cuando la nominación de Hugo Gándara como candidato priísta a la presidencia y quien por cierto, no sería raro que se volvieran a encontrar en Morena, lo que sin duda sería una incongruencia. Pero bueno, la política no es una ciencia exacta.

En otros temas, una persona se quejaba este sábado desde los Estados Unidos por la presunta agresión sufrida por una señora de considerable edad, 70 años, a manos de un perro, en la calle Abasolo, en ciudad Canatlán.

La señora fue atendida en el Hospital Integral de Canatlán y la policía municipal ya investiga el caso.

HELP, HELP, HELP, gritan vecinos de la calle Escuadrón 201 en la ciudad de Nuevo Ideal, por una fuga en la red de agua potable y que pareciera, riega la calle, ubicada entre Zapata y Morelos.

Personal del organismo descentralizado de agua potable arregló hace dos meses el desperfecto, pero el arreglo solo duró 15 días y desde entonces continúa el tiradero de agua.

C.c.p para el Inge Jesús Salas, quien dicho sea, es un profesionista responsable y atento.