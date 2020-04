Recorriendo…..

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM).- Este miércoles 15 de abril se cumple un mes del primer anuncio público hecho por un personaje de la vida pública regional en informar de la suspensión de toda clase de asambleas multitudinarias, como medida preventiva contra el coronavirus.

Fue Óscar García Barrón, presidente de la Unión Estatal Ganadera del Sector Social, quien al mirar en San Juan del Río la cantidad de asistentes a la asamblea anual, más de trescientos y conocer cómo se desarrollaron algunas, con nutrida asistencia como en Ocampo, anunció la suspensión de asambleas, varias de ellas ya programadas, como las de Canatlán y Durango.

La situación en el campo es muy difícil, no se diga en la ganadería social, como para involucrar a los socios y a sus familias en una situación de riesgo, dijo en esa ocasión a este matutino, al fijar la postura de posponer toda asamblea.

Al día siguiente, el gobierno de Canatlán vía la presidente Dora González Tremillo también se sumó a esta acción preventiva, mientras que el martes 17 hizo lo propio el primer edil nuevoidealense Gerardo Galaviz Martínez y el miércoles 18 el gobierno santiaguero y su alcalde César Rivas Nevárez suspendieron toda actividad pública incluyendo algunas ferias comerciales anunciadas.

Poco después hizo lo propio Jaime Escajeda Martínez en San Juan del Río, dando a conocer a la sociedad la prohibición de abrir espacios de distracción, como balnearios, obteniendo muchas críticas del sector comercial, como también le criticaron acciones emergentes de prácticamente regresar a sus casas a comerciantes establecidos, ante el anuncio de casos sospechosos, siendo calificado de alarmista por algunos.

El tiempo le dio la razón cuando el gobierno estatal anunció el primer caso positivo de la Covid – 19 en el municipio San Juan del Río, siendo la portadora una persona proveniente de la ciudad de Dallas, Texas, Estados Unidos.

San Juan del Río fue el primer municipio de la región que colocó filtros sanitarios en el acceso a la ciudad capital, como también lo fue en contar con el primer positivo.

Lo anterior viene al caso por la declaración realizada la mañana del martes 14 de abril a este medio informativo por el director de seguridad pública de Canatlán, Pedro Francisco Covarrubias Martínez, al sugerir ampliar los rondines para prevenir a la gente de no aglomerarse en la vía pública ni tampoco en sitios cerrados, pero hacerlos en el transcurso del día.

Algo tendrán que hacer los gobiernos locales para lograr que el exhorto sea tomado en cuenta, sin tomarse acciones de mayor dureza. No toca ni a los municipios ni a los Estados emitir toques de queda, pero sí en un caso de extrema urgencia por temas de salud, tomar medidas extraordinarias.

La prevención es, debe ser un tema de conciencia, bajo la premisa de que si no hay algo importante para salir a la calle, buscar quedarse en casa.

A propósito de Canatlán ¿Veinticinco personas integradas a un consejo municipal de salud, no es una incongruencia con el anuncio que se hace a la sociedad? ¿ Realizar encuentros en la vía pública públicos con grupos de comerciantes y que los funcionarios no utilicen cubre boca ni se guarden las distancias recomendadas, no es enviar malas señales a la población ?

Hoy más que siempre, las autoridades tienen que predicar con el ejemplo, de lo contrario, parecerá pose político partidista.