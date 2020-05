Recorriendo...

Vaya que el incidente o presunto incidente entre el director de Seguridad Pública de Canatlán y un joven matrimonio con residencia en el poblado Santa Lucía, del municipio manzanero, llega en el momento muy inoportuno, más allá del tema de cuantos iban o no en un vehículo del gobierno municipal. La razón de ser de seguridad pública es brindarle no solo respaldo a la población, sino buscar recuperar una confianza perdida hace mucho tiempo, que no tiene que ver con partidos y colores. La situación registrada la mañana del jueves allá frente a “La Tinaja”, en la ciudad capital, es oportunidad inmejorable para la presidente municipal Dora González Tremillo en mostrar su calidad de mediadora, de diplomática, de garante no solo de quienes votaron por ella, sino de todos los habitantes del municipio. Con el tiempo que se vive, con la medida de resguardo en casa que se pide a las familias, elementos de policía faltarán para poder aplicar los acuerdos que toman en el Consejo Municipal de Salud y es ahí cuando más se necesita que la población se sienta comprendida por los elementos de policía, recordando que para empezar, el uso del cubre bocas no esá muy cerca de que lo porte todo el mundo. Quien escribe ignora si la alcaldesa ya se reunió a dialogar con la familia Enríquez Romero; el reportero ya constató y atestiguó la entrega del informe de actividad que hizo el director de seguridad pública Pedro Francisco Covarrubias Martínez. Digo, con la autoridad que se tiene al estar frente a un gobierno claro que le resultaría muy fácil dialogar no solo con las partes, sino entre las partes o bien, poner a trabajar a quienes toca constatar el buen quehacer de los funcionarios públicos, es oportunidad inmejorable para hacerle saber a los canatlenses o canatlecos que están bien resguardados. La situación que se guarda, que afecta la economía, la educación, la sociabilidad, la relación dentro de casa, la libertad de salir a caminar pero sobre todo, el riesgo de ser afectado y morir, sin duda que tiene alterado el humor y el sentir, de ahí qué, la situación o incidente registrado es oportunidad para hacer valer pero sobre todo, el hacer sentir un liderazgo. Es un tema que quizá terminará en investigación de parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que preside el gentil tocayo Marco Antonio Guereca Díaz, una situación que puede terminar antes, con una disculpa pública de quien haya que darla o bien, también es un tema que a la larga pudiera politizarse, recordando que se está en antesala de un proceso electoral, exactamente a seis meses de comenzar el proceso electoral. A esperar para comentar.